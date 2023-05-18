Куда съездить в Омской области? В начале лета в городе проведут «Любинский. Travel»

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Выставка «Любинский. Travel» (0+) откроется на улице Музейной в субботу, 3 июня. На ярмарке омичам представят муниципальные районы, где развит туризм. Участникам мероприятия расскажут о том, как добраться до того или иного места, где гостям можно разместиться и на что посмотреть. На выставке будет представлено более 40 экспонентов.
«„Любинский. Travel“ является первым событием летнего проекта „Любинский. Live“, поэтому всех гостей ждет праздничная атмосфера, торжественное открытие, яркие фотозоны и интересные события, — отметила замминистра культуры Омской области Светлана Бакулина.
На площадке будут представлены различные экскурсионные бюро, туроператоры, сувенирные лавки и точки с интерактивами. Разместится на локации и один из организаторов ярмарки — Туристский информационный центр Омской области. Для участников «Любинский. Travel» подготовят также концертную программу.
Узнать больше о региональном туризме, запланировать поездку можно будет с 12:00 до 18:00.
Напомним, что уже в эту субботу, 20 мая, в Омске состоится акция «Ночь музеев» (6+). Масштабное событие объединит почти 40 омских площадок. Музеи города, библиотека им. А. С. Пушкина, Омская филармония, парк «Вокруг света» и другие учреждения культуры и развлечений проведут участников акции в «Ночь впечатлений». Подробнее об этом — по ссылке ниже.