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Куда съездить в Омской области? В начале лета в городе проведут «Любинский. Travel»

18 мая 2023, 02:50
Фото: пресс-служба министерства культуры Омской области

В начале лета в Омской области торжественно откроют туристический сезон

Мероприятие будет длиться шесть часов в выходной день, так что у всех желающих появится возможность узнать о региональном туризме.

Выставка «Любинский. Travel» (0+) откроется на улице Музейной в субботу, 3 июня. На ярмарке омичам представят муниципальные районы, где развит туризм. Участникам мероприятия расскажут о том, как добраться до того или иного места, где гостям можно разместиться и на что посмотреть. На выставке будет представлено более 40 экспонентов.

«„Любинский. Travel“ является первым событием летнего проекта „Любинский. Live“, поэтому всех гостей ждет праздничная атмосфера, торжественное открытие, яркие фотозоны и интересные события, — отметила замминистра культуры Омской области Светлана Бакулина.

На площадке будут представлены различные экскурсионные бюро, туроператоры, сувенирные лавки и точки с интерактивами. Разместится на локации и один из организаторов ярмарки — Туристский информационный центр Омской области. Для участников «Любинский. Travel» подготовят также концертную программу.

Узнать больше о региональном туризме, запланировать поездку можно будет с 12:00 до 18:00.

Напомним, что уже в эту субботу, 20 мая, в Омске состоится акция «Ночь музеев» (6+). Масштабное событие объединит почти 40 омских площадок. Музеи города, библиотека им. А. С. Пушкина, Омская филармония, парк «Вокруг света» и другие учреждения культуры и развлечений проведут участников акции в «Ночь впечатлений». Подробнее об этом — по ссылке ниже.

Световое шоу, секс-просвет и тайны цирка. Омичей приглашают на «Ночь музеев»
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#Алина Ясинская#Любинский проспект#Туризм#Внутренний туризм#Развлечения#Турист#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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