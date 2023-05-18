Куда съездить в Омской области? В начале лета в городе проведут «Любинский. Travel»

Выставка «Любинский. Travel» (0+) откроется на улице Музейной в субботу, 3 июня. На ярмарке омичам представят муниципальные районы, где развит туризм. Участникам мероприятия расскажут о том, как добраться до того или иного места, где гостям можно разместиться и на что посмотреть. На выставке будет представлено более 40 экспонентов.