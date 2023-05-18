Компания из Перми приобрела остатки омского завода Козицкого за 190 млн рублей

По условиям сделки, новому владельцу нужно в течение 2 месяцев разработать концепцию технопарка на месте бывших заводских цехов и потом построить его. На строительство технопарка площадью не менее 10 тысяч кв. м отводится 5 лет. Также здесь появится и конгрессно-выставочный зал.