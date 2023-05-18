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Компания из Перми приобрела остатки омского завода Козицкого за 190 млн рублей

18 мая 2023, 07:49
Фото: https://yandex.ru/maps
Компании по условиям сделки предстоит построить здесь технопарк и конгрессно-выставочный зал.

У последних корпусов завода имени Козицкого по улице Чернышевского, которые ранее были в собственности Омского научно-исследовательского института приборостроения, появился новый владелец.

Выставленный на продажу лот включал земельные участки под кадастровыми номерами 55:36:040103:3547 и 55:36:040103:3548, два здания площадью 11 тысяч кв. м, специальную скважину, инженерные сети и забор.

Приобрести земельно-имущественный комплекс недалеко от Центрального рынка решила только одна компания — ООО «Омск Диджитал». Достались ей остатки завода по стартовой цене — 190,7 млн рублей.

По условиям сделки, новому владельцу нужно в течение 2 месяцев разработать концепцию технопарка на месте бывших заводских цехов и потом построить его. На строительство технопарка площадью не менее 10 тысяч кв. м отводится 5 лет. Также здесь появится и конгрессно-выставочный зал.

Отметим, что компанию «Омск Диджитал» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей зарегистрировали 3 мая 2023 года. Прописана она в Перми. Управляет фирмой общество с ограниченной ответственностью «Пан Сити Групп», зарегистрированное по тому же адресу. В качестве учредителя «Омск Диджитал» значится московское ООО «Диджитал Инн». Последним руководит Оскар Ягафаров.

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#Юлия Истомина#Продажа#Бизнес#Торги#Завод#Строительство#Город#Новости#Омск
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