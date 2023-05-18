Капот «гармошкой». В Омске неадекватный школьник врезался на скорости в столб

За рулем оказался 17-летний парень, которого узнали его знакомые. По их словам, его замечали в неадекватном виде и раньше. Один из очевидцев добавил, что перед встречей со столбом молодой водитель врезался в два автомобиля, стоявших во дворе дома. По итогу попытка скрыться не принесла результата.