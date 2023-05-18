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Капот «гармошкой». В Омске неадекватный школьник врезался на скорости в столб

18 мая 2023, 03:28
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске на Московке неадекватный школьник врезался на скорости в столб

Это случилось на оживленной улице Гашека.

Вчера вечером, 17 мая, в городе произошла авария с участием несовершеннолетнего. Однако в этом случае подросток не попал под колеса авто, а стал организатором ДТП. Известно, что он находился в неадекватном состоянии.

Очевидцы засняли весь инцидент на видео и выложили в сеть. Напротив магазина «Гулливер» в районе улицы Гашека водитель «Лады» врезался в столб. Машину вынесло в сторону тротуара и капот сложился в «гармошку». Ролик с места происшествия опубликовали в паблике «Инцидент Омск».

Фото: "Инцидент Омск"

За рулем оказался 17-летний парень, которого узнали его знакомые. По их словам, его замечали в неадекватном виде и раньше. Один из очевидцев добавил, что перед встречей со столбом молодой водитель врезался в два автомобиля, стоявших во дворе дома. По итогу попытка скрыться не принесла результата.

Пострадавших, по неофициальным данным, нет. Подросток остался жив. Город55 обратился за комментарием в региональное УМВД.

Отметим, что на днях полицейские также задержали 17-летнего подростка, который сел за руль машины в нетрезвом состоянии. Школьник взял авто родителей без спроса и решил покататься с друзьями. Лихача и его компанию не смогли остановить в городе, в итоге погоня длилась до самого поселка Конезаводский в Марьяновском районе.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Общество#ДТП#Авария#ДТП с детьми#Несовершеннолетний#Новости#Омск
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