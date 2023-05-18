Как в старые добрые. Жителям омской деревни приходится пить воду из колодцев и реки

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
Деревня Чеплярово находится в Большереченском районе в 197 км от Омска. Как оказалось, местные жители до сих пор активно пользуются водой из колодцев и Иртыша. Берут они ее как для бытовых нужд, так и за тем, чтобы пить.
Прокуратура Большереченского района занялась этим вопросом. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что в деревне нет никакой системы холодного водоснабжения. Администрация Новологиновского сельского поселения, в границах которого находится деревня, никаких мер для решения этой проблемы не предпринимало вообще, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Если не работу с системой водоснабжения, то хотя бы подвоз воды можно было бы организовать в населенный пункт.
Главе сельского поселения прокуратура внесли соответствующее представление, однако местный муниципалитет сделал недостаточно, чтобы обеспечить жителей деревни хорошего качества водой. В итоге дело дошло до суда. Бездействие администрации поселения признали незаконным и обязали ответственных выполнить свои обязанности.
В скором времени качественная холодная вода должна появиться в деревне. Прокуратура контролирует исполнение судебного решения, добавили работники надзорного ведомства.
Напомним, что в Омске началось плановое отключение горячего водоснабжения. Посмотреть, когда и в каких домах ограничат удобства, можно ниже по ссылке.