Как в старые добрые. Жителям омской деревни приходится пить воду из колодцев и реки

Прокуратура Большереченского района занялась этим вопросом. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что в деревне нет никакой системы холодного водоснабжения. Администрация Новологиновского сельского поселения, в границах которого находится деревня, никаких мер для решения этой проблемы не предпринимало вообще, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Если не работу с системой водоснабжения, то хотя бы подвоз воды можно было бы организовать в населенный пункт.