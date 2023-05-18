Инвестор Джим Роджерс предупреждает о грядущем кризисе

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Он указал на значительный рост долгов, который делает нынешний кризис гораздо более опасным.
Инвестор считает, что причина кризиса 2008 года также заключалась в проблеме долгов, и сейчас долги стали еще более значительными, как в США, так и в других странах, включая Китай и Японию, пишет Общественная служба новостей.
Роджерс предупреждает, что вложителям в банки США следует быть крайне осторожными и тщательно выбирать надежные банки. Он также рекомендует рассмотреть возможность открытия вкладов за пределами США, считая их более надежными в данной ситуации.