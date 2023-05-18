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Инвестор Джим Роджерс предупреждает о грядущем кризисе

18 мая 2023, 18:01
В интервью РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс заявил, что ожидаемый новый кризис в мировой экономике будет гораздо серьезнее, чем кризис 2008 года, когда произошел обвал ипотечных ценных бумаг в США.

Он указал на значительный рост долгов, который делает нынешний кризис гораздо более опасным.

Инвестор считает, что причина кризиса 2008 года также заключалась в проблеме долгов, и сейчас долги стали еще более значительными, как в США, так и в других странах, включая Китай и Японию, пишет Общественная служба новостей.

Роджерс предупреждает, что вложителям в банки США следует быть крайне осторожными и тщательно выбирать надежные банки. Он также рекомендует рассмотреть возможность открытия вкладов за пределами США, считая их более надежными в данной ситуации.

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