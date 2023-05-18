Губернскую ярмарку в Ленинском округе Омска перенесут в другое место из-за жалоб

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Губернскую ярмарку в Ленинском округе Омска перенесут с улицы Рождественского на территорию Ленинского рынка. Такое решение приняли в администрации города после жалоб местных жителей на мусор, остающийся после торговли.
До конца мая ярмарку перенесут на новое место. Сейчас на Ленинском рынке готовят торговые места.
На Центральном, Левобережном и Советском муниципальных рынках также проходят традиционные Губернские ярмарки. Посетителей ждут каждую пятницу и субботу с 8:00 до 16:00. Свою продукцию на ярмарках представляют омские фермеры и садоводы.