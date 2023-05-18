Губернскую ярмарку в Ленинском округе Омска перенесут в другое место из-за жалоб

На Центральном, Левобережном и Советском муниципальных рынках также проходят традиционные Губернские ярмарки. Посетителей ждут каждую пятницу и субботу с 8:00 до 16:00. Свою продукцию на ярмарках представляют омские фермеры и садоводы.