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Губернскую ярмарку в Ленинском округе Омска перенесут в другое место из-за жалоб

18 мая 2023, 10:13
Фото: 1MI
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Теперь она будет проходить на территории Ленинского рынка.

Губернскую ярмарку в Ленинском округе Омска перенесут с улицы Рождественского на территорию Ленинского рынка. Такое решение приняли в администрации города после жалоб местных жителей на мусор, остающийся после торговли.

До конца мая ярмарку перенесут на новое место. Сейчас на Ленинском рынке готовят торговые места.

На Центральном, Левобережном и Советском муниципальных рынках также проходят традиционные Губернские ярмарки. Посетителей ждут каждую пятницу и субботу с 8:00 до 16:00. Свою продукцию на ярмарках представляют омские фермеры и садоводы.

Омичей предупредили о перекрытии улицы Рождественского по субботам для ярмарки
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#Евгений Игишев#Омск#Ярмарка#Губернская ярмарка#Город#Общество#Омская область#Рынок
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