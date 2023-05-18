Электромонтер в троллейбусном депо Омска погиб из-за нарушения ТБ и алкоголя

Трагедия на предприятии МП «Электрический транспорт» произошла 8 марта около 15 часов. Во время ремонта троллейбусной контактной сети, рабочего ударило проводами, из-за чего электромонтер упал с автоподъемника на землю. Его доставили в больницу, но от полученных черепно-мозговых травм мужчина скончался.