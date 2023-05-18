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Электромонтер в троллейбусном депо Омска погиб из-за нарушения ТБ и алкоголя

18 мая 2023, 07:17
Фото: 1MI
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Несчастный случай произошел 8 марта во время ремонта троллейбусной контактной сети.

В Омске завершили расследование несчастного случая со смертельным исходом в муниципальном предприятии «Электрический транспорт», сообщили сегодня, 18 мая, в Государственной инспекции труда.

Трагедия на предприятии МП «Электрический транспорт» произошла 8 марта около 15 часов. Во время ремонта троллейбусной контактной сети, рабочего ударило проводами, из-за чего электромонтер упал с автоподъемника на землю. Его доставили в больницу, но от полученных черепно-мозговых травм мужчина скончался.

Причиной несчастного случая стали нарушения техники безопасности. Монтер работал без каски, к тому же находился в состоянии алкогольного опьянения.

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#Гибель#Электрический транспорт#Происшествия#Несчастный случай#Троллейбусное депо#Евгений Игишев
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