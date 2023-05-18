Экспорт автомобилей из Японии в Россию увеличился на 77% в апреле 2023 года

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Также стоит отметить, что в течение отчетного периода наблюдался рост экспорта цветных металлов, который увеличился на 350%. Поставки изготовленной резины также заметно возросли, показав прирост в 208%. Кроме того, экспорт аудио- и видеоаппаратуры увеличился на 51,8%, пишет Общественная служба новостей.
Общий объем экспорта из Японии в Россию в апреле 2023 года увеличился на 42,5%. Это составило 33,83 млрд иен, что эквивалентно сумме в $246,17 млн.