Экспорт автомобилей из Японии в Россию увеличился на 77% в апреле 2023 года

По данным японского Минфина, экспорт автомобилей с территории Японии в Россию в апреле 2023 года значительно возрос на 77% по сравнению с прошлым годом. РИА Новости сообщает об этом, ссылаясь на соответствующие данные.