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Экспорт автомобилей из Японии в Россию увеличился на 77% в апреле 2023 года

18 мая 2023, 17:08
По данным японского Минфина, экспорт автомобилей с территории Японии в Россию в апреле 2023 года значительно возрос на 77% по сравнению с прошлым годом. РИА Новости сообщает об этом, ссылаясь на соответствующие данные.

Также стоит отметить, что в течение отчетного периода наблюдался рост экспорта цветных металлов, который увеличился на 350%. Поставки изготовленной резины также заметно возросли, показав прирост в 208%. Кроме того, экспорт аудио- и видеоаппаратуры увеличился на 51,8%, пишет Общественная служба новостей.

Общий объем экспорта из Японии в Россию в апреле 2023 года увеличился на 42,5%. Это составило 33,83 млрд иен, что эквивалентно сумме в $246,17 млн.

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