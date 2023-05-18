Доля рубля и риала в расчетах между Россией и Ираном составляет более 80%

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Оставшиеся менее 20% занимают расчеты в долларах, евро и других валютах. В то же время Москва и Тегеран обсуждают возможности взаимных расчетов в юанях, пишет Общественная служба новостей.
Новак отметил, что данная тема была подробно обсуждена с участием Минфина и Центрального банка России, а также российских банков, которые работают в этом направлении.
Ранее Россия и Иран обсудили вопросы совместной разработки десяти новых нефтегазовых месторождений на территории Ирана. Иранский министр нефти Джавад Оуджи выразил заинтересованность в сотрудничестве с российскими компаниями.
В 2022 году доля юаня в импортных платежах России значительно выросла и составила 23%, по сравнению с 4% в 2021 году. Китай также утвердил закупку сжиженного природного газа у ОАЭ в юанях, а Аргентина объявила о переводе расчетов по импорту из Китая с долларов на китайскую валюту.