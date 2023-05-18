Доля рубля и риала в расчетах между Россией и Ираном составляет более 80%

В 2022 году доля юаня в импортных платежах России значительно выросла и составила 23%, по сравнению с 4% в 2021 году. Китай также утвердил закупку сжиженного природного газа у ОАЭ в юанях, а Аргентина объявила о переводе расчетов по импорту из Китая с долларов на китайскую валюту.