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Доля рубля и риала в расчетах между Россией и Ираном составляет более 80%

18 мая 2023, 14:53
Александр Новак, вице-премьер Российской Федерации, отметил, что доля рубля и иранского риала в расчетах между двумя странами составляет более 80%.

Оставшиеся менее 20% занимают расчеты в долларах, евро и других валютах. В то же время Москва и Тегеран обсуждают возможности взаимных расчетов в юанях, пишет Общественная служба новостей.

Новак отметил, что данная тема была подробно обсуждена с участием Минфина и Центрального банка России, а также российских банков, которые работают в этом направлении.

Ранее Россия и Иран обсудили вопросы совместной разработки десяти новых нефтегазовых месторождений на территории Ирана. Иранский министр нефти Джавад Оуджи выразил заинтересованность в сотрудничестве с российскими компаниями.

В 2022 году доля юаня в импортных платежах России значительно выросла и составила 23%, по сравнению с 4% в 2021 году. Китай также утвердил закупку сжиженного природного газа у ОАЭ в юанях, а Аргентина объявила о переводе расчетов по импорту из Китая с долларов на китайскую валюту.



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