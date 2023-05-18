Депутаты КПРФ представили законопроект о ресторанном сборе в Госдуму

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Собранные средства будут направляться в фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Михаил Матвеев, депутат фракции КПРФ, охарактеризовал эту инициативу как «своеобразный налог на развлечения в период военного времени».
Он также отметил, что такой сбор поставит «заукраинцев» и противников СВО в непростое положение, так как они будут финансово поддерживать ВС РФ при посещении общественных заведений, пишет Общественная служба новостей.
Основываясь на разговоре с юристом Иваном Соловьевым, реализация данной инициативы вызывает определенные проблемы. С технической точки зрения сборы с ресторанов не представляют сложностей, однако существует проблема, связанная с использованием «серых площадок». Юрист рассказал о схеме, где рестораны по всей стране уклонялись от уплаты налогов, переводя деньги на серые фирмы, не связанные с ресторанной деятельностью, и постепенно обналичивали их. В результате, заведения декларировали только 15-20% своего реального дохода.
Иван Соловьев назвал представленный законопроект «странным» и «хайповым». Он также отметил, что неясно, какие рестораны будут облагаться сбором, а какие нет. Например, стоит ли включать в действие законопроекта социальные рестораны с государственной поддержкой или «шашлычные у дороги».