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Депутаты КПРФ представили законопроект о ресторанном сборе в Госдуму

18 мая 2023, 15:12
Законопроект, разработанный депутатами КПРФ, был внесен в Государственную Думу и предлагает ввести ресторанный сбор в размере 1% от счета клиентов ресторанов, баров и ночных клубов.

Собранные средства будут направляться в фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Михаил Матвеев, депутат фракции КПРФ, охарактеризовал эту инициативу как «своеобразный налог на развлечения в период военного времени».

Он также отметил, что такой сбор поставит «заукраинцев» и противников СВО в непростое положение, так как они будут финансово поддерживать ВС РФ при посещении общественных заведений, пишет Общественная служба новостей.

Основываясь на разговоре с юристом Иваном Соловьевым, реализация данной инициативы вызывает определенные проблемы. С технической точки зрения сборы с ресторанов не представляют сложностей, однако существует проблема, связанная с использованием «серых площадок». Юрист рассказал о схеме, где рестораны по всей стране уклонялись от уплаты налогов, переводя деньги на серые фирмы, не связанные с ресторанной деятельностью, и постепенно обналичивали их. В результате, заведения декларировали только 15-20% своего реального дохода.

Иван Соловьев назвал представленный законопроект «странным» и «хайповым». Он также отметил, что неясно, какие рестораны будут облагаться сбором, а какие нет. Например, стоит ли включать в действие законопроекта социальные рестораны с государственной поддержкой или «шашлычные у дороги».

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