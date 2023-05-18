Депутаты КПРФ представили законопроект о ресторанном сборе в Госдуму

Основываясь на разговоре с юристом Иваном Соловьевым, реализация данной инициативы вызывает определенные проблемы. С технической точки зрения сборы с ресторанов не представляют сложностей, однако существует проблема, связанная с использованием «серых площадок». Юрист рассказал о схеме, где рестораны по всей стране уклонялись от уплаты налогов, переводя деньги на серые фирмы, не связанные с ресторанной деятельностью, и постепенно обналичивали их. В результате, заведения декларировали только 15-20% своего реального дохода.