Депутат предлагает запретить амнистию для дезертиров из-за риска повторных нарушений

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Согласно предложению Колунова, стоит запретить амнистию для граждан, которых связывают с уголовными делами, связанными с дезертирством. Он высказывает опасения относительно поведения амнистированных лиц после их освобождения, указывая на возможность повторных нарушений закона, пишет Общественная служба новостей.
Поддержку данной инициативе выразил юрист Юрий Капштык, подчеркнув, что неизвестно, как будут вести себя эти лица после освобождения. Эксперт считает, что существует определенный риск повторных правонарушений.