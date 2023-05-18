Депутат предлагает запретить амнистию для дезертиров из-за риска повторных нарушений

Согласно предложению Колунова, стоит запретить амнистию для граждан, которых связывают с уголовными делами, связанными с дезертирством. Он высказывает опасения относительно поведения амнистированных лиц после их освобождения, указывая на возможность повторных нарушений закона, пишет Общественная служба новостей.