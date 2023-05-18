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Депутат предлагает запретить амнистию для дезертиров из-за риска повторных нарушений

18 мая 2023, 15:42
Депутат Госдумы из фракции 'Единая Россия' Сергей Колунов выдвинул инициативу о запрете амнистии для дезертиров, в связи с возможным риском повторного правонарушения. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Согласно предложению Колунова, стоит запретить амнистию для граждан, которых связывают с уголовными делами, связанными с дезертирством. Он высказывает опасения относительно поведения амнистированных лиц после их освобождения, указывая на возможность повторных нарушений закона, пишет Общественная служба новостей.

Поддержку данной инициативе выразил юрист Юрий Капштык, подчеркнув, что неизвестно, как будут вести себя эти лица после освобождения. Эксперт считает, что существует определенный риск повторных правонарушений.

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