День первой футбольной команды России утвержден в Орехово-Зуеве

В настоящее время "Знамя труда" выступает во второй лиге Футбольной национальной лиги. В этом году состав команды претерпел изменения, включая возвращение воспитанника клуба Диего Малании, который ранее играл за столичный клуб "Велес" и другие команды, а также переход Самюэля Адении из "Велеса". Команда также пополнилась молодыми перспективными игроками из молодежной команды.