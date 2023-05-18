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День первой футбольной команды России утвержден в Орехово-Зуеве

18 мая 2023, 12:10
Московская областная дума приняла решение установить День первой футбольной команды, который будет отмечаться в Орехово-Зуеве 19 мая.

Эта дата связана с появлением первой сборной по футболу в стране, которая именно здесь начала свою историю, пишет 360.

Первый матч состоялся в 1887 году, когда англичане, служившие на Морозовских фабриках, привезли и развивали новый вид спорта. Семья Чарнок, занимавшая руководящие должности на ткацких мануфактурах, сыграла значительную роль в популяризации футбола, используя его в качестве средства профилактики пьянства среди работников.

В начале XX века футбольные лиги стали появляться по всей России. Команда "Орехово", которая неоднократно меняла свое название и сегодня известна как "Знамя труда", четыре раза подряд побеждала в матчах за кубок имени Роберта Фульда, известного столичного покровителя футбола.

В 1962 году команда из Орехово-Зуева достигла финала Кубка СССР, где встретилась с донецким "Шахтером". К сожалению, игра завершилась поражением с результатом 2:0 в пользу соперников.

В настоящее время "Знамя труда" выступает во второй лиге Футбольной национальной лиги. В этом году состав команды претерпел изменения, включая возвращение воспитанника клуба Диего Малании, который ранее играл за столичный клуб "Велес" и другие команды, а также переход Самюэля Адении из "Велеса". Команда также пополнилась молодыми перспективными игроками из молодежной команды.

21 мая на домашнем поле команда "Знамя труда" сыграет важный матч против традиционного соперника и лидера чемпионата — «Динамо» из Санкт-Петербурга.

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