Адвокаты Алексея Блиновского обжалуют запрет на связь и интернет, наложенный судом

Елена Блиновская, блогер и супруга Алексея Блиновского, столкнулась с уголовным делом по обвинению в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Следствие утверждает, что с 2019 по 2021 год она не уплатила налоги на сумму 918 миллионов рублей. Елене грозит реальное лишение свободы. Ее задержали на КПП в Смоленской области, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией.