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Адвокаты Алексея Блиновского обжалуют запрет на связь и интернет, наложенный судом

18 мая 2023, 16:00
Адвокаты супруга блогера Елены Блиновской, Алексея Блиновского, подали апелляцию на решение суда о применении к нему меры пресечения в форме запрета определенных действий, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Пресненский суд Москвы.

Представитель суда подтвердил получение апелляционной жалобы, но пока не была назначена дата ее рассмотрения.

В понедельник вечером Пресненский суд Москвы принял решение о применении меры пресечения в отношении Алексея Блиновского, запрещающей ему использование связи и интернета, а также общение с другими участниками дела, за исключением адвокатов и следователей, а также его супругой, пишет Общественная служба новостей.

Елена Блиновская, блогер и супруга Алексея Блиновского, столкнулась с уголовным делом по обвинению в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Следствие утверждает, что с 2019 по 2021 год она не уплатила налоги на сумму 918 миллионов рублей. Елене грозит реальное лишение свободы. Ее задержали на КПП в Смоленской области, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией.

Алексею Блиновскому также предъявлено сходное обвинение, за исключением статьи об уклонении от уплаты налогов. Он находится под домашним арестом в элитном коттеджном поселке в Подмосковье.



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