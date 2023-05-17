Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Стало известно о том, что в середине мая Омск посетит родственник главы государства РФ. Роман Путин является двоюродным племянником президента, ведет политическую и общественную деятельности.
В первую очередь он приедет в Омск на открытие регионального отделения Всероссийского комитета поддержки Путина. Пробудет племянник президента в сибирском городе два дня — с 18 по 20 мая.
Представители общественных объединений, органов власти и бизнесмены встретятся с гостем на конференции, которую откроет Роман Путин. Они обсудят, какую роль играют общественные организации в формировании национальной идеи страны, а также как это влияет на дух патриотизма.
Кроме того, политик побывает в омских школах, оценит новый спортивный комплекс «G-Drive Арена», встретится с преподавателями и курсанта Омского института водного транспорта. Запланировано в плотном графике у Романа Путина также посещение предпринимательского сообщества «Опора России».