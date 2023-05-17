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Завтра в Омск приезжает племянник президента Путина

17 мая 2023, 06:06
Фото: Город55
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Он пробудет в городе всего два дня, но запланировал целую серию мероприятий.

Стало известно о том, что в середине мая Омск посетит родственник главы государства РФ. Роман Путин является двоюродным племянником президента, ведет политическую и общественную деятельности.

В первую очередь он приедет в Омск на открытие регионального отделения Всероссийского комитета поддержки Путина. Пробудет племянник президента в сибирском городе два дня — с 18 по 20 мая.

Представители общественных объединений, органов власти и бизнесмены встретятся с гостем на конференции, которую откроет Роман Путин. Они обсудят, какую роль играют общественные организации в формировании национальной идеи страны, а также как это влияет на дух патриотизма.

Кроме того, политик побывает в омских школах, оценит новый спортивный комплекс «G-Drive Арена», встретится с преподавателями и курсанта Омского института водного транспорта. Запланировано в плотном графике у Романа Путина также посещение предпринимательского сообщества «Опора России».

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#Алина Ясинская#Роман Путин#Владимир Путин#Политика#Общество#Новости#Омск
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