За 2022 год количество высоких загрязнений воздуха уменьшилось на 50%

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
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Updated Сегодня, 11:55
Как сообщается, в 2021 году в городе установили новые автоматизированные системы контроля качества атмосферного воздуха. После этого количество выявленных проблем сначала выросло, а потом негативное воздействие местных предприятий сократилось до минимума, пишет expert.ru.
Всего в России за 2022 год было отмечено 209 таких инцидентов, треть из которых пришлись на Самару. Об этом говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza на основе данных Росгидромета. Там отмечается, что до эпидемии коронавируса загрязнения атмосферы регистрировали значительно реже. Одной из причин этого является отсутствие достаточного количества автоматизированных пунктов наблюдения.
Загрязняющими веществами чаще всего были бензпирен и сероводород, чуть реже - диоксид серы, оксид углерода, свинец, диоксид азота. Уточняется, что в прошлом году количество случаев экстремально высокого загрязнения сократилось с 37 до 8, а высокого загрязнения - с 386 до 201.
Все эти инциденты были сконцентрированы в нескольких регионах. Около трети (60 случаев) выявлены в Самаре, каждый пятый случай загрязнения (46 инцидентов) произошел в Иркутской области. Далее идут Оренбургская (20), Кемеровская область (17), Бурятия (15), Забайкальский край (15), Свердловская область (15), Красноярский край (12).
Два случая экстремально высоких загрязнений были выявлены в Дзержинске Нижегородской области и еще два - в Магнитогорске Челябинской области.
Три случая экстремально высоких загрязнений распространились сразу на обширные территории: один инцидент - в Омской области, другой - в Саратовской области, третий случай охватил Самарскую, Саратовскую и Ульяновскую области. Наконец, по одному случаю высокого загрязнения произошло в Алтайском крае (Бийск) и Башкирии (Уфа).