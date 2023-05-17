За 2022 год количество высоких загрязнений воздуха уменьшилось на 50%

Всего в России за 2022 год было отмечено 209 таких инцидентов, треть из которых пришлись на Самару. Об этом говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza на основе данных Росгидромета. Там отмечается, что до эпидемии коронавируса загрязнения атмосферы регистрировали значительно реже. Одной из причин этого является отсутствие достаточного количества автоматизированных пунктов наблюдения.