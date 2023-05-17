Время расплаты. Молодая омичка получила срок за пьяную езду

С учетом этого женщине назначили наказание в виде 11 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Ей запретили водить на три года четыре месяца, а также суд постановил конфисковать ее иномарку в доход государства. Пока судебное решение не вступило в законную силу, она будет находиться в СИЗО.