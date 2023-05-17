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Время расплаты. Молодая омичка получила срок за пьяную езду

17 мая 2023, 04:00
Фото: Город55
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В Омской области молодая сельчанка получила срок за вождение в пьяном виде

Пока что она пребывает в СИЗО.

Стало известно, какой приговор вынесли в Москаленском райсуде 30-летней женщине-водителю. Ее признали виновной по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ. Девушку застали пьяной за рулем в феврале 2023 года.

Нетрезвая сельчанка проехалась на NissanPulsar ночью по улицам деревни Ивановка и поселка Москаленки. При задержании полицейские предложили водителю пройти медицинское освидетельствование, но она отказалась. Известно, что до этого она уже нарушала закон, садясь за руль в пьяном виде, и не погасила судимость.

С учетом этого женщине назначили наказание в виде 11 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Ей запретили водить на три года четыре месяца, а также суд постановил конфисковать ее иномарку в доход государства. Пока судебное решение не вступило в законную силу, она будет находиться в СИЗО.

Ранее Город55 о жителе Полтавского района, который получил срок за вождение в нетрезвом состоянии. Любитель пьяной езды сел за руль буксируемого грузовика.

В Омске любитель пьяной езды сел за руль буксируемого грузовика и угодил в тюрьму
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#Алина Ясинская#Уголовное дело#Суд#Пьяная девушка#Пьяная езда#Происшествия#Общество#Новости#Омская область
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