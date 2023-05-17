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Врачи-отоларингологи предостерегают от использования ушных ватных палочек

17 мая 2023, 16:18
Фото: 1MI
По мнению врача-отоларинголога Владимира Зайцева, использование ватных палочек для очистки наружного слухового прохода от серы может быть небезопасным для здоровья.

Специалист предупреждает: при удалении серы с чрезмерным усердием можно самому себе нанести травму, которая, в свою очередь, может стать причиной серьезных осложнений. В их число входит повреждение барабанной перепонки.

Извлечь серу самостоятельно при помощи ватной палочки, совершая спиралевидное движение в направлении кнаружи — очень сложно, предостерегает Зайцев. Производители сейчас стараются не использовать “опасное” наименование товара «ушная палочка» и выпускают продукцию под названием «гигиеническая ватная палочка», пишет NEWS.ru.

По мнению эксперта, риск травматизации при очистке слухового прохода ватной палочкой зависит от степени усердия. Чем старательнее человек пытается извлечь из ушного прохода загрязнения, тем больше растет риск получить повреждение. Не следует усердствовать чрезмерно, настаивает врач.

Также оториноларинголог добавил, что чаще всего производители выпускают ватные палочки с диаметром, равным ширине слухового прохода. Таким образом, успешное самостоятельное удаление серы может быть обусловлено большим диаметром наружного слухового прохода: при широком отверстии шансы на удачную очистку повышаются.

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