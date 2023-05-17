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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

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Updated Сегодня, 15:30

В Третьяковской галерее заявили, что не получали требований о передаче иконы РПЦ

17 мая 2023, 15:26
Государственная Третьяковская галерея не получила никаких документов, которые регламентировали бы передачу иконы «Троица» РПЦ.

По поводу изъятия памятников из государственной части Музейного фонда России и передачи их другому собственнику источник в галерее заявил, что не располагает такой информацией. Об этом пишет издание RTVI.

Возможность выдачи экспоната другому учреждению допустима, только если в музее отсутствуют условия для его реставрации. Члены заседания реставрационного совета в Третьяковской галерее выступили против выдачи иконы.


Директор галереи Елена Проничева пытается убедить инстанции в невозможности передачи «Троицы» РПЦ в настоящий момент.

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