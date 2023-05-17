В Третьяковской галерее заявили, что не получали требований о передаче иконы РПЦ

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
По поводу изъятия памятников из государственной части Музейного фонда России и передачи их другому собственнику источник в галерее заявил, что не располагает такой информацией. Об этом пишет издание RTVI.
Возможность выдачи экспоната другому учреждению допустима, только если в музее отсутствуют условия для его реставрации. Члены заседания реставрационного совета в Третьяковской галерее выступили против выдачи иконы.
Директор галереи Елена Проничева пытается убедить инстанции в невозможности передачи «Троицы» РПЦ в настоящий момент.