В Старом Кировске Омска участок муниципальной земли отдадут под автостоянку

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:46
В Омске подвели итоги аукциона на аренду участка муниципальной земли площадью 765 квадратных метров в Кировском округе. Участок в районе улицы Новостройка отдадут под возведение автостоянки.
Победителем аукциона стала компания «Специализированный застройщик „Вита“. Согласно условиям торгов, фирма уже внесла задаток — 136 950 рублей, уточнили в департаменте архитектуры и градостроительства мэрии Омска. Общая цена контракта, она же и начальная цена аукциона, составляет 273 900 рублей. Договор с компаний заключен на 2,5 года.
Ранее Город55 сообщал, что «Управление дорожного хозяйства Омской области» начало поиски подрядчика для строительства дороги по улице Дергачева в новом жилом комплексе «Зеленая река», который возводит ГК «Эталон». Новая дорога длиной в один километр — от улицы Волгоградской до Верхнеднепровской — обойдется в 740 344 969,33 рублей (это начальная цена).