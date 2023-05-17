Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Изображение материала

В Старом Кировске Омска участок муниципальной земли отдадут под автостоянку

17 мая 2023, 09:44
Фото: 1MI
Иллюстрация
Договор с инвестором заключили на 2,5 года.

В Омске подвели итоги аукциона на аренду участка муниципальной земли площадью 765 квадратных метров в Кировском округе. Участок в районе улицы Новостройка отдадут под возведение автостоянки.

Победителем аукциона стала компания «Специализированный застройщик „Вита“. Согласно условиям торгов, фирма уже внесла задаток — 136 950 рублей, уточнили в департаменте архитектуры и градостроительства мэрии Омска. Общая цена контракта, она же и начальная цена аукциона, составляет 273 900 рублей. Договор с компаний заключен на 2,5 года.

Ранее Город55 сообщал, что «Управление дорожного хозяйства Омской области» начало поиски подрядчика для строительства дороги по улице Дергачева в новом жилом комплексе «Зеленая река», который возводит ГК «Эталон». Новая дорога длиной в один километр — от улицы Волгоградской до Верхнеднепровской — обойдется в 740 344 969,33 рублей (это начальная цена).

Строительство новой дороги в омском ЖК «Зеленая река» обойдется в 740 млн рублей
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Закупки#Аренда#Аренда земли#Автостоянка#Город#Омск#Омская область
Подпишитесь
Ростов, Ставрополь, Чечня. Кто будет строить в Омске меганабережную вдоль Иртыша
Вчера, 11:44
В Омске обвиняемого во взяточничестве экс-чиновника Кондратьева оставили в СИЗО
Сегодня, 05:07
Строительство новой дороги в омском ЖК «Зеленая река» обойдется в 740 млн рублей
Сегодня, 05:51
Трое в больнице. В Омске пьяный водитель устроил жесткую аварию с автобусом
Сегодня, 08:07
В Омской области собираются одновременно закрыть на капремонт 19 школ
Сегодня, 04:29
Новые модели лифтов Серпуховского лифтостроительного завода заменят ветхие
Сегодня, 06:55