В Старом Кировске Омска участок муниципальной земли отдадут под автостоянку

Ранее Город55 сообщал, что «Управление дорожного хозяйства Омской области» начало поиски подрядчика для строительства дороги по улице Дергачева в новом жилом комплексе «Зеленая река», который возводит ГК «Эталон». Новая дорога длиной в один километр — от улицы Волгоградской до Верхнеднепровской — обойдется в 740 344 969,33 рублей (это начальная цена).