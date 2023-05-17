В российско-казахстанском «КЭАгро» сменился генеральный директор

«КЭАгро» прописано в селе Соловьевка Полтавского района Омской области. Оно специализируется на «выращивании однолетних культур», причем выручка фирмы за прошлый год составили внушительную сумму — 785 млн рублей. Однако расходы «КЭАгро» еще больше (902 млн), так что предприятие убыточно.