В российско-казахстанском «КЭАгро» сменился генеральный директор

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В обществе с ограниченной ответственностью «КЭАгро» сменилось руководство. 15 мая пост генерального директора оставил Рафис Хафизов, занимавший его с августа 2022 года. Теперь компанией руководит Евгений Щербаков.
«КЭАгро» прописано в селе Соловьевка Полтавского района Омской области. Оно специализируется на «выращивании однолетних культур», причем выручка фирмы за прошлый год составили внушительную сумму — 785 млн рублей. Однако расходы «КЭАгро» еще больше (902 млн), так что предприятие убыточно.
Отметим, что «КЭАгро», основанное в 2010 году местным предпринимателем Иваном Рафальским, является совместным предприятием российских и казахстанских бизнесменов. 80% акций его уставного капитала принадлежат ООО «Агро Внешторг», которое целиком принадлежит казахстанской компании Kazakh agro production с центральным офисом в Астане.