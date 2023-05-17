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В российско-казахстанском «КЭАгро» сменился генеральный директор

17 мая 2023, 09:48
Фото: 1MI
иллюстрация
Вместо Рафиса Хафизова во главе компании встал Евгений Щербаков.

В обществе с ограниченной ответственностью «КЭАгро» сменилось руководство. 15 мая пост генерального директора оставил Рафис Хафизов, занимавший его с августа 2022 года. Теперь компанией руководит Евгений Щербаков.

«КЭАгро» прописано в селе Соловьевка Полтавского района Омской области. Оно специализируется на «выращивании однолетних культур», причем выручка фирмы за прошлый год составили внушительную сумму — 785 млн рублей. Однако расходы «КЭАгро» еще больше (902 млн), так что предприятие убыточно.

Отметим, что «КЭАгро», основанное в 2010 году местным предпринимателем Иваном Рафальским, является совместным предприятием российских и казахстанских бизнесменов. 80% акций его уставного капитала принадлежат ООО «Агро Внешторг», которое целиком принадлежит казахстанской компании Kazakh agro production с центральным офисом в Астане.

 

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#Николай Эйхвальд#Сельское хозяйства#Бизнес#Новости
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