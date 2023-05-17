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В Омской области за 2 года количество пенсионеров уменьшилось на 20 тысяч человек

17 мая 2023, 12:19
Фото: Город55
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На данный момент средний размер пенсий — 18 310 рублей.

Согласно данным Омскстата, на 1 апреля 2023 года в регионе насчитывается 561,5 тыс. пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ.

Однако с начала года их количество уменьшилось на 4,6 тысяч. Так, в апреле прошлого года, в Омской области проживало 569 тысяч пенсионеров, а в апреле 2021 года — 581,5 тысяч.

Фото: Омскстат

В отчете говорится, что на данный момент средний размер назначенных пенсий — 18 310 рублей. Средний размер пенсии по старости — 19 345, по инвалидности — 12 240, по случаю потери кормильца — 13 607, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф и члены их семей — 20 471, федеральные государственные гражданские служащие — 30 192 и социальные — 12 952.

Пенсионеров Омска ждет повышение пенсий на 18,5%
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#Ксения Карагодина#Пенсионеры#Пенсии#Омскстат#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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