В Омской области за 2 года количество пенсионеров уменьшилось на 20 тысяч человек

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Согласно данным Омскстата, на 1 апреля 2023 года в регионе насчитывается 561,5 тыс. пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ.
Однако с начала года их количество уменьшилось на 4,6 тысяч. Так, в апреле прошлого года, в Омской области проживало 569 тысяч пенсионеров, а в апреле 2021 года — 581,5 тысяч.
В отчете говорится, что на данный момент средний размер назначенных пенсий — 18 310 рублей. Средний размер пенсии по старости — 19 345, по инвалидности — 12 240, по случаю потери кормильца — 13 607, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф и члены их семей — 20 471, федеральные государственные гражданские служащие — 30 192 и социальные — 12 952.