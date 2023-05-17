В Омской области собираются одновременно закрыть на капремонт 19 школ

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Накануне родители учеников сразу нескольких школ — № 18, 21 и 118 — обратились к депутату Госдумы Оксане Фадиной. Они забеспокоились, куда будут переводить детей в связи с ожидающимся ремонтом учебных заведений.
«Прошел слух, что школу 18 закрывают на ремонт. Но точной информации нет даже у директора. Все в подвешенном состоянии. Куда детей и как будут распределять. Можно что-то узнать», — написала омичка.
Оксана Фадина пояснила, что в список школ, которые вошли в федеральную программу капремонта и закроются на ремонт на двухлетний период 2024–2025 годов, попали сразу 19 учреждений. Четыре из них находятся в районах Омской области — Называевская, Солнцевская, Тевризская и Троицкая СОШ.
Остальные 15 образовательных учреждений расположены в Омске — это школы №11, 14, 18, 21, 56, 71, 79, 82, 91, 107, 118, 129 и 133, лицей №29 и казачья кадетская школа-интернат им. Маршала Советского Союза Д. Т. Язова.
Вопросы распределения детей по другим учебным заведениям планируют решить в ближайшее время. В депобре пообещали дать информацию по каждой школе отдельно.
«Как только будут определены учреждения, которые попадают в программу капитального ремонта, и выделено финансирование, департамент образования даст конкретную информацию по каждой школе. Информация будет размещена в средствах массовой информации, на сайтах департамента образования и общеобразовательных учреждений. А также доведена администрацией школ родителям в родительских чатах и на родительских собраниях», — прокомментировали в пресс-службе омской мэрии.
Стоит ожидать, что детей распределят по другим школам со свободными местами. И в случае, если транспортная доступность будет затруднена, для детей организуют подвоз.
Тем временем, Город55 рассказывал, что в омских школах не хватает учителей. Наиболее остро дефицит ощущается среди учителей начальных классов.