В Омской области собираются одновременно закрыть на капремонт 19 школ

Оксана Фадина пояснила, что в список школ, которые вошли в федеральную программу капремонта и закроются на ремонт на двухлетний период 2024–2025 годов, попали сразу 19 учреждений. Четыре из них находятся в районах Омской области — Называевская, Солнцевская, Тевризская и Троицкая СОШ.