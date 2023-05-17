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В Омской области под суд пойдет директор лесхоза за незаконную рубку леса

17 мая 2023, 11:15
Фото: 1MI
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Сумма ущерба составила больше 1,8 млн рублей.

В Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении директора Черлакского лесхоза. Его обвиняют в незаконной рубке леса, сообщили сегодня, 17 мая, в пресс-службе регионального следкома.

По данным следствия, обвиняемый организовал незаконную рубку березы и сосны, хотя знал, что рубить можно только уже погибшие деревья. Сумма ущерба составила больше 1,8 млн рублей. Лесное хозяйство потеряло больше 400 деревьев.

Свою вину директор лесхоза не признал, в настоящий момент он находится под подпиской о невыезде. На автомобиль и охотничье ружье обвиняемого наложен арест. Подсудимому грозит до 7 лет лишения свободы.

Также сегодня стало известно, что в Знаменском районе Омской области вынесли приговор руководителю лесозаготовительного предприятия. Его признали виновным в незаконной рубке леса. Сумма ущерба составила больше 1 млн рублей. Мужчина отправится в колонию на полтора года.

В Омской области предприниматель отправится в колонию за незаконную вырубку леса
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#Евгений Игишев#Лес#Лесоруб#Вырубка леса#Уголовное дело#Суд#Следком#Происшествия#Общество#Омск#Омская область#Черлакский район
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