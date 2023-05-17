В Омской области под суд пойдет директор лесхоза за незаконную рубку леса

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении директора Черлакского лесхоза. Его обвиняют в незаконной рубке леса, сообщили сегодня, 17 мая, в пресс-службе регионального следкома.
По данным следствия, обвиняемый организовал незаконную рубку березы и сосны, хотя знал, что рубить можно только уже погибшие деревья. Сумма ущерба составила больше 1,8 млн рублей. Лесное хозяйство потеряло больше 400 деревьев.
Свою вину директор лесхоза не признал, в настоящий момент он находится под подпиской о невыезде. На автомобиль и охотничье ружье обвиняемого наложен арест. Подсудимому грозит до 7 лет лишения свободы.
Также сегодня стало известно, что в Знаменском районе Омской области вынесли приговор руководителю лесозаготовительного предприятия. Его признали виновным в незаконной рубке леса. Сумма ущерба составила больше 1 млн рублей. Мужчина отправится в колонию на полтора года.