Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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В середине лета в городе Тара Омской области состоится сибирский фестиваль искусств «Тарская крепость» (0+). Стало известно, что хедлайнером мероприятия станет известная группа «25/17».
«Кто еще из известных музыкантов выступит в Таре пока неизвестно, но приезд Андрея Позднухова, безусловно, станет чудесным подарком всем тарчанам ко Дню города», — сообщается в официальной группе газеты «Тарское Прииртышье».
Фестиваль будет длиться два дня — 29 и 30 июля. Его проведут в честь Дня города в Таре. Старейшему городу Сибири в этом году исполняется 429 лет.
В прошлом году на мероприятии побывало больше пяти тыс зрителей. Тогда хедлайнерами стали «25/17», Drummatix, «Калинов мост» и Сергей Летов. Среди участников были молодые художники, музыканты и другие представители культурной части Сибири.
Ранее Город55 писал о проведении музыкального фестиваля «Симфопарк». Open-air планируют развернуть также про традиции в парке «На Королева», но в этом году его впервые будут проводить два дня подряд. Продажа билетов уже открылась, подробнее об этом — по ссылке ниже.