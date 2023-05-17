Ранее Город55 писал о проведении музыкального фестиваля «Симфопарк». Open-air планируют развернуть также про традиции в парке «На Королева», но в этом году его впервые будут проводить два дня подряд. Продажа билетов уже открылась, подробнее об этом — по ссылке ниже.