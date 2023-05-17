Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Изображение материала

В Омской области чиновник и бизнесмен предстанут перед судом за взяточничество

17 мая 2023, 06:09
Фото: 1MI
Иллюстрация
Госслужащий получал деньги от коммерсанта в течение двух лет.

В Омской области будут судить начальника сектора управления строительства администрации Называевского района Ярослава Сигуткина, а также директора строительной организации Владимира Доманина, сообщили сегодня, 17 мая, в региональной прокуратуре. Чиновника обвиняют в получении взятки, а бизнесмена, соответственно, в даче взятки.

Согласно открытым данным, Доманин является директором двух фирм — «Эльтард» и «Эвдор». Основным видом деятельности компаний являются строительство жилых и нежилых зданий.

Как выяснили следователи, чиновник получал деньги от бизнесмена с сентября 2019 года по август 2021 года. Коммерческая фирма выполняла строительные и ремонтные работы по муниципальному контракту, но делала их некачественно и не в положенном объеме. Чиновник же за деньги закрывал глаза на происходящее и подписывал акты выполненных работ.

В истории замешан и еще один предприниматель, но уголовное дело против него было прекращено. Бизнесмен добровольно сообщил о преступлении.

«В некоторых случаях в качестве взятки предприниматели оплачивали чиновнику покупки в интернет-магазинах. Таким образом, в период с 2019 года по 2021 года сотрудник администрации незаконно получил от бизнесменов более 230 тысяч», — сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрит Называевский районный суд.

Бизнесмена и чиновника в Омской области будут судить за взяточничество
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Дача взятки#Взятка#Уголовное дело#Чиновник#Происшествия#Общество#Прокуратура#Следком#Омск#Омская область
Подпишитесь
Ростов, Ставрополь, Чечня. Кто будет строить в Омске меганабережную вдоль Иртыша
Вчера, 11:44
В Омске обвиняемого во взяточничестве экс-чиновника Кондратьева оставили в СИЗО
Сегодня, 05:07
Строительство новой дороги в омском ЖК «Зеленая река» обойдется в 740 млн рублей
Сегодня, 05:51
На радиозаводе Попова засекретили имена новых акционеров
Вчера, 11:35
В Омской области собираются одновременно закрыть на капремонт 19 школ
Сегодня, 04:29
Новые модели лифтов Серпуховского лифтостроительного завода заменят ветхие
Сегодня, 06:55