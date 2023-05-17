В Омской области чиновник и бизнесмен предстанут перед судом за взяточничество

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
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Updated Сегодня, 06:12
В Омской области будут судить начальника сектора управления строительства администрации Называевского района Ярослава Сигуткина, а также директора строительной организации Владимира Доманина, сообщили сегодня, 17 мая, в региональной прокуратуре. Чиновника обвиняют в получении взятки, а бизнесмена, соответственно, в даче взятки.
Согласно открытым данным, Доманин является директором двух фирм — «Эльтард» и «Эвдор». Основным видом деятельности компаний являются строительство жилых и нежилых зданий.
Как выяснили следователи, чиновник получал деньги от бизнесмена с сентября 2019 года по август 2021 года. Коммерческая фирма выполняла строительные и ремонтные работы по муниципальному контракту, но делала их некачественно и не в положенном объеме. Чиновник же за деньги закрывал глаза на происходящее и подписывал акты выполненных работ.
В истории замешан и еще один предприниматель, но уголовное дело против него было прекращено. Бизнесмен добровольно сообщил о преступлении.
«В некоторых случаях в качестве взятки предприниматели оплачивали чиновнику покупки в интернет-магазинах. Таким образом, в период с 2019 года по 2021 года сотрудник администрации незаконно получил от бизнесменов более 230 тысяч», — сообщили в прокуратуре.
Уголовное дело рассмотрит Называевский районный суд.