В Омской области чиновник и бизнесмен предстанут перед судом за взяточничество

Как выяснили следователи, чиновник получал деньги от бизнесмена с сентября 2019 года по август 2021 года. Коммерческая фирма выполняла строительные и ремонтные работы по муниципальному контракту, но делала их некачественно и не в положенном объеме. Чиновник же за деньги закрывал глаза на происходящее и подписывал акты выполненных работ.