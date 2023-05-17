В омской деревне, где в пожаре погибла мать с детьми, случилось новое возгорание

Напомним, что зимой 2023 года регион поразила трагедия, случившаяся в этой самой деревне. Спустя две недели после Нового года прервалась жизнь целой семьи. Пожар унес жизнь 40-летней женщины и трех ее дочерей — двух, семи и восьми лет. Отец в этот момент был в Якутии на вахте.