В омской деревне, где в пожаре погибла мать с детьми, случилось новое возгорание

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Published Сегодня, 08:42
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Инцидент произошел вчера утром, 16 мая. Деревню Белоусовку (Павлоградский район) озарило светом от пожара на одном из участков. Огонь распространился на площади 98 кв. м.
Когда сотрудники МЧС приехали на место, горели жилой дом и веранда. Оба строения так сильно выгорели, что спасатели их разобрали. Ликвидацией занимались восемь человек, было задействовано три спецмашины, рассказали в профильном министерстве.
Напомним, что зимой 2023 года регион поразила трагедия, случившаяся в этой самой деревне. Спустя две недели после Нового года прервалась жизнь целой семьи. Пожар унес жизнь 40-летней женщины и трех ее дочерей — двух, семи и восьми лет. Отец в этот момент был в Якутии на вахте.
По предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом. Известно, что у погибшей остался десятилетний сын, который той ночью находился у бабушки. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.