В Омске строителям новых дорог в «Кварталах Драверта» готовы заплатить 250 млн рублей

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
В жилом комплексе «Кварталы Драверта» собираются строить межквартальные дороги. Застройщик «Брусника», который возводит дома на этой территории, уже подготовил проект.
Сейчас же КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области» ищет подрядчика, который займется строительными работами. Заплатить компании готовы 249 704 903,60 (это начальная цена).
Приступить к строительству квартальных проездов следует 1 июля 2023 года. На работы отведен срок до 31 августа 2024 года. По условиям контракта, подрядная организация каждый день до 8.00 будет отчитываться, что она успела сделать.
Принимают заявки от желающих заняться строительством дорог до 24 мая. Победителя торгов назовут 26 мая.
Отметим, что проектирование дорог в «Кварталах Драверта» входило в обязанности «Брусники». Само же строительство уже проводится за счет областного бюджета.
В июле в Омске хотят приступить и к строительству километровой дороги по улице Дергачева в микрорайоне «Зеленая река». Правда, обойдется оно в 740 млн рублей. К поиску подрядчика приступили сегодня, 17 мая.