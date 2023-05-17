Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Изображение материала

В Омске строителям новых дорог в «Кварталах Драверта» готовы заплатить 250 млн рублей

17 мая 2023, 06:55
Фото: 1MI
Иллюстрация
Работы стартуют 1 июля 2023 года и завершатся лишь 31 августа 2024 года.

В жилом комплексе «Кварталы Драверта» собираются строить межквартальные дороги. Застройщик «Брусника», который возводит дома на этой территории, уже подготовил проект.

Сейчас же КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области» ищет подрядчика, который займется строительными работами. Заплатить компании готовы 249 704 903,60 (это начальная цена).

Приступить к строительству квартальных проездов следует 1 июля 2023 года. На работы отведен срок до 31 августа 2024 года. По условиям контракта, подрядная организация каждый день до 8.00 будет отчитываться, что она успела сделать.

Принимают заявки от желающих заняться строительством дорог до 24 мая. Победителя торгов назовут 26 мая.

Отметим, что проектирование дорог в «Кварталах Драверта» входило в обязанности «Брусники». Само же строительство уже проводится за счет областного бюджета.

В июле в Омске хотят приступить и к строительству километровой дороги по улице Дергачева в микрорайоне «Зеленая река». Правда, обойдется оно в 740 млн рублей. К поиску подрядчика приступили сегодня, 17 мая.

Строительство новой дороги в омском ЖК «Зеленая река» обойдется в 740 млн рублей
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Строительство#Строительство дорог#Дороги#Подрядчик#Аукцион#Квартал Драверта#Город#Общество#Новости#Омск
Подпишитесь
Ростов, Ставрополь, Чечня. Кто будет строить в Омске меганабережную вдоль Иртыша
Вчера, 11:44
В Омске обвиняемого во взяточничестве экс-чиновника Кондратьева оставили в СИЗО
Сегодня, 05:07
Строительство новой дороги в омском ЖК «Зеленая река» обойдется в 740 млн рублей
Сегодня, 05:51
На радиозаводе Попова засекретили имена новых акционеров
Вчера, 11:35
В Омской области собираются одновременно закрыть на капремонт 19 школ
Сегодня, 04:29
Новые модели лифтов Серпуховского лифтостроительного завода заменят ветхие
Сегодня, 06:55