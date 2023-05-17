В Омске обвиняемого во взяточничестве экс-чиновника Кондратьева оставили в СИЗО

По версии следствия, в марте 2023 года он зашел в кафе по улице Ленина, 7, но не за обедом, а за денежным свертком. Он должен был помочь компании из Санкт-Петербурга оформить долгосрочную аренду помещений на Центральном рынке по заниженной стоимости. Ответственным за передачу вознаграждения стал омский предприниматель Геннадий Ушаков, действующий в интересах руководителя ООО «Пинотаж». Известно, что компания управляет недвижимым имуществом. За содействие Кондратьев получил взятку в размере 970 тыс рублей. Эти деньги он планировал потратить на покупку желаемого автомобиля.