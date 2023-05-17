В Омске обвиняемого во взяточничестве экс-чиновника Кондратьева оставили в СИЗО

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Весной этого года город поразила новость о крупном взяточничестве в администрации Омска. В центре внимания оказался заместитель директора депимущества Евгений Кондратьев, который стал фигурантом уголовного дела п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за незаконные действия).
По версии следствия, в марте 2023 года он зашел в кафе по улице Ленина, 7, но не за обедом, а за денежным свертком. Он должен был помочь компании из Санкт-Петербурга оформить долгосрочную аренду помещений на Центральном рынке по заниженной стоимости. Ответственным за передачу вознаграждения стал омский предприниматель Геннадий Ушаков, действующий в интересах руководителя ООО «Пинотаж». Известно, что компания управляет недвижимым имуществом. За содействие Кондратьев получил взятку в размере 970 тыс рублей. Эти деньги он планировал потратить на покупку желаемого автомобиля.
Куйбышевский райсуд отправил бывшего чиновника в СИЗО до 25 июня 2023 года, но это не устроило обвиняемого. Сторона защиты подала жалобу, но Омский областной суд оставил решение о мере пресечения без изменения, сообщили в пресс-службе суда.
Бизнесмен Геннадий Ушаков также будет отвечать перед судом за передачу взятки. Директор «Зерна Сибири» дожидается заседания в комфортной обстановке, но с рядом ограничений. Он сидит под домашним арестом, чего так сильно хотел сам Кондратьев. Экс-чиновник признал вину в содеянном и просил перевести его домой, ссылаясь на имеющиеся хронические заболевания, но безуспешно.