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В Омске «Новые люди» запустили школу безопасного вождения электросамокатов

17 мая 2023, 08:22
В Омске представители партии «Новые люди» открыли школу безопасной езды на электросамокатах. Партийцы обучают всех желающих ездить на самокате, не создавая опасности ни для себя, ни для окружающих.

Школа будет работать в течение недели на центральных улицах Омска. Инструкторы расскажут, как проверить готовность самоката перед поездкой, и предложат пройти полосу препятствий.

«Мы поддерживаем современный и экологичный транспорт в Омске и хотим, чтобы он был удобен и не создавал проблем ни водителям, ни пешеходам. Школа вождения — это отличная возможность на практике объяснить жителям, что правильное и аккуратное вождение намного приятнее, чем гонки по тротуарам», — подчеркнул депутат Заксобрания Омской области, руководитель фракции «Новые люди» Илья Смирнов.

Ранее он выступил против штрафов за размещение кикшеринговых самокатов на улицах Омска.

С этого сезона правила использования электросамокатов, моноколёс и других современных средств передвижения по городу прописали в ПДД. Поэтому обучение управлению такими транспортными средствами становится особенно актуальным.

Вместе с тем на федеральном уровне всё чаще звучат предложения полностью запретить электросамокаты на городских улицах. Их хотят оставить только в парках и частном секторе.

Фото: пресс-служба партии Новые Люди

Вице-спикер Госдумы, первый замруководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил подойти к этому вопросу более взвешенно и провести референдумы в каждом отдельном городе.

«Пусть жители определят, где самокатчики смогут ездить, а где нужно ограничить для них скорость или запретить езду. Кикшеринг — гибкая система. Можно настроить её так, что гонять по оживленным улицам будет физически невозможно. В праве людей определить такие улицы путем голосования», — отметил Владислав Даванков.

Он добавил, что для тех, кто впервые встал на самокат, можно ввести искусственные ограничения скорости. Например, 20 километров в час. Так человек не навредит ни себе, ни прохожим. Потом, когда он накатает километраж и приобретёт необходимые навыки, скорость можно увеличить.

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