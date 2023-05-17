В Омске «Новые люди» запустили школу безопасного вождения электросамокатов

Он добавил, что для тех, кто впервые встал на самокат, можно ввести искусственные ограничения скорости. Например, 20 километров в час. Так человек не навредит ни себе, ни прохожим. Потом, когда он накатает километраж и приобретёт необходимые навыки, скорость можно увеличить.