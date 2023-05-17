В Омске на улице Блюхера конфликт между мужчинами закончился стрельбой

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Published Сегодня, 11:46
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В среду, 17 мая, во дворе дома по улице Блюхера несколько мужчин устроили разборки со стрельбой. Видео появилось в паблике «Инцидент Омск».
Как сообщили Городу55 в пресс-службе омской полиции, по факту конфликта проводится проверка. Также в ведомстве поделились подробностями произошедшего.
По предварительной информации, ссора произошла на почве неприязненных отношений. 40-летний мужчина увидел, что у его автомобиля кто-то спустил колеса. Обвинить в этом омич решил проходившего мимо 30-летнего соседа и его знакомого. После этого он и выстрелил несколько раз из травматического пистолета.
«Прибывшие на место сотрудники полиции опросили участников конфликта и очевидцев. Оружие изъято и направлено на баллистическое исследование. От помощи прибывшей на место происшествия бригады скорой медицинской помощи граждане отказались», — отметили в пресс-службе УМВД по Омской области.
Напомним про еще один инцидент, завершившийся стрельбой. Произошел он 14 мая на территории общежития по улице Химиков. 25-летнему омичу не понравился шум. Между мужчиной и группой подростков завязалась словесная перепалка. Затем омич взял пневматическую винтовку: пуля попала в 17-летнего студента.
16 мая следователи по поручению Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело. Омича подозревают в совершении хулиганства с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.