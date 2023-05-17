В Омске на улице Блюхера конфликт между мужчинами закончился стрельбой

По предварительной информации, ссора произошла на почве неприязненных отношений. 40-летний мужчина увидел, что у его автомобиля кто-то спустил колеса. Обвинить в этом омич решил проходившего мимо 30-летнего соседа и его знакомого. После этого он и выстрелил несколько раз из травматического пистолета.