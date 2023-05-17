В Омске изменили сроки прокладки коммуникаций к домам для многодетных семей

Выяснилось, что средства, предусмотренные в бюджете на оснащение инфраструктурой участков в районе Сибирского проспекта и улицы Маргелова, не могут быть освоены в текущем году из-за неготовности проектной документации. Поэтому городская администрация предложила депутатам направить эти деньги (примерно 17 млн рублей) на другой участок, по улице Лобова, где земля выделена многодетным семьям по той же программе.