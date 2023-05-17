В Омске изменили сроки прокладки коммуникаций к домам для многодетных семей

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:54
Адресная инвестиционная программа города Омска стала предметом обсуждения на сегодняшнем пленарном заседании Омского городского совета. Речь шла о прокладке водных коммуникаций к земельным участкам, выделенным многодетным семьям под строительство жилья.
Выяснилось, что средства, предусмотренные в бюджете на оснащение инфраструктурой участков в районе Сибирского проспекта и улицы Маргелова, не могут быть освоены в текущем году из-за неготовности проектной документации. Поэтому городская администрация предложила депутатам направить эти деньги (примерно 17 млн рублей) на другой участок, по улице Лобова, где земля выделена многодетным семьям по той же программе.
На заседании выступила омичка Айгуль Буртебаева, которая рассказала, что владельцы участков на Маргелова ждут воду уже 10 лет. Однако представитель администрации ответил, что перенести работы на следующий год — вынужденная мера, у которой нет альтернатив.
— Проект по улице Маргелова мы дорабатываем, — уточнила глава департамента финансов Ольга Илютикова. — Мы все равно не смогли бы в этом году освоить эти средства, так что они лежали бы мертвым грузом. В 2024–2025 годах мы выполним все работы по улице Маргелова, но на более качественном уровне.
В итоге большинство депутатов проголосовало за предложение администрации.
— Депутаты приняли очень сложное решение, — констатировал председатель городского совета Владимир Корбут, — о том, чтобы перенести деньги с двух участков на остальные и завершить подвод воды и коммуникаций к домам на улице Лобова. Цель решения — чтобы средства не остались неосвоенными. Сейчас мы проведем качественное проектирование и в следующем году завершим работы.