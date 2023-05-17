В Омске директора транспортной компании подозревают в неуплате налогов на 213 млн

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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В Омске завели уголовное дело на руководителя компании «Сибтрансавто» за неуплату налогов, сообщили сегодня, 17 мая, в региональном следкоме.
Следователи выяснили, что подозреваемый с января 2018 года по март 2021 года уклонился от уплаты НДС на сумму 213,5 миллионов рублей. Дома у директора, а также в офисе компании проводят обыски. Расследование продолжается.
Ранее Город55 сообщал, что завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя топливной компании «Ювер и К» Андрея Зырянова. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — больше 57 млн рублей.