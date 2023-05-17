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В Омске директора транспортной компании подозревают в неуплате налогов на 213 млн

17 мая 2023, 06:45
Фото: 1MI
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В компании проводят обыски.

В Омске завели уголовное дело на руководителя компании «Сибтрансавто» за неуплату налогов, сообщили сегодня, 17 мая, в региональном следкоме.

Следователи выяснили, что подозреваемый с января 2018 года по март 2021 года уклонился от уплаты НДС на сумму 213,5 миллионов рублей. Дома у директора, а также в офисе компании проводят обыски. Расследование продолжается.

Ранее Город55 сообщал, что завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя топливной компании «Ювер и К» Андрея Зырянова. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — больше 57 млн рублей.

Экс-глава омской топливной компании предстанет перед судом за неуплату 57 млн налогов
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#Евгений Игишев#УФНС#Сибтрансавто#Налоги#Уголовное дело#Уклонение от налогов#Происшествия#Общество#Бизнес#Омск#Омская область
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