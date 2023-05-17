Увидеть ночной Омск. Колесо обозрения на «Зеленом острове» запустят после полуночи

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
В предстоящую субботу, 20 мая, колесо обозрения в парке «Вокруг света» на «Зеленом острове» будет работать до 2 часов ночи, сообщили на официальной странице парка развлечений ВКонтакте. Данная акция приурочена к Международному дню музеев.
Ранее Город55 рассказывал, что в субботу с 6 вечера и до полуночи в Омске пройдет акция «Ночь музеев». Развлечения и экспозиции в этот день подготовят почти 4 десятка площадок. В день акции, которая в этом году носит название «Ночь впечатлений» по городу будут курсировать автобусы-шаттлы. Всего четыре маршрута: художественный, музыкальный, театральный и исторический.
Подробнее о развлечениях и экспозиции можно узнать в программе акции.