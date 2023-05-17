Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
По информации Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни в регионе ухудшится погода. Так, с 17 по 19 мая в Омской области ожидаются заморозки. В воздухе будет -4 градуса, а по земле пойдет холод до -7.
Сотрудники регионального МЧС советуют дачникам и садоводам укрыть свои саженцы каким-нибудь нетканым материалом или соломой. Для этого дела вполне подойдет полимерная пленка.
Водителям и пешеходам также стоит приготовиться к понижению температур. Автомобилистам следует аккуратнее совершать маневры и соблюдать скоростной режим. Остальных участников движения просят внимательнее переходить улицы.
Стоит сказать, что до 19 мая в регионе прогнозируется пятый класс горимости, так что в ближайшие дни в Омской области повышается риск возникновения пожаров. При этом местным жителям запрещено посещать леса. В Главном Управлении лесного хозяйства продлили ограничение до июня.
При чрезвычайных ситуациях нужно звонить по телефону 101, напомнили в пресс-центре омского МЧС.