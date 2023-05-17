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Укрывайте огород. По Омской области ударят заморозки до -7 градусов

17 мая 2023, 07:31
Фото: Город55
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В ближайшие два дня в Омской области ожидаются заморозки до -7 градусов

Вместе с тем в регионе прогнозируется самый высокий уровень пожарной опасности.

По информации Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни в регионе ухудшится погода. Так, с 17 по 19 мая в Омской области ожидаются заморозки. В воздухе будет -4 градуса, а по земле пойдет холод до -7.

Сотрудники регионального МЧС советуют дачникам и садоводам укрыть свои саженцы каким-нибудь нетканым материалом или соломой. Для этого дела вполне подойдет полимерная пленка.

Водителям и пешеходам также стоит приготовиться к понижению температур. Автомобилистам следует аккуратнее совершать маневры и соблюдать скоростной режим. Остальных участников движения просят внимательнее переходить улицы.

Стоит сказать, что до 19 мая в регионе прогнозируется пятый класс горимости, так что в ближайшие дни в Омской области повышается риск возникновения пожаров. При этом местным жителям запрещено посещать леса. В Главном Управлении лесного хозяйства продлили ограничение до июня.

При чрезвычайных ситуациях нужно звонить по телефону 101, напомнили в пресс-центре омского МЧС.

Пока под запретом. В Омской области продлили ограничение на посещение лесов
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#Алина Ясинская#Погода#Погода в Омске#Заморозки#Общество#Новости#Омская область
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