Стоит сказать, что до 19 мая в регионе прогнозируется пятый класс горимости, так что в ближайшие дни в Омской области повышается риск возникновения пожаров. При этом местным жителям запрещено посещать леса. В Главном Управлении лесного хозяйства продлили ограничение до июня.