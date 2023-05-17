Ученые из Норвегии нашли подводный вулкан, выбрасывающий грязь

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Вулкан получил название Borealis. Он находится примерно в 130 км южнее от Медвежьего острова, пишет nation-news.ru.
Специалисты выяснили, что склоны вулкана заселены живыми организмами. Они питаются минеральными корками, образованными при потреблении метана.
Диаметр Borealis около 7 метров, а его высота составляет около 2,5 метра. Ученые считают, что вулкан возник после выброса магмы в конце последнего ледникового периода.