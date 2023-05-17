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Ученые из Норвегии нашли подводный вулкан, выбрасывающий грязь

17 мая 2023, 14:43
Ученые из Арктического университета Норвегии обнаружили подводный грязевой вулкан, который выбрасывает грязь и метан в Баренцевом море.

Вулкан получил название Borealis. Он находится примерно в 130 км южнее от Медвежьего острова, пишет nation-news.ru.

Специалисты выяснили, что склоны вулкана заселены живыми организмами. Они питаются минеральными корками, образованными при потреблении метана.

Диаметр Borealis около 7 метров, а его высота составляет около 2,5 метра. Ученые считают, что вулкан возник после выброса магмы в конце последнего ледникового периода.

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