Церемония вручения премии РАСО для бизнеса запланирована на 26 мая

Деловая программа конференции начнется с пленарной дискуссии на тему "Уверенность и осторожность: что определяет репутацию бизнеса в 2023 году?". Участники обсудят изменения в составе и значимости факторов, влияющих на отношение к компаниям со стороны различных групп за последний год. После небольшого перерыва состоится пленарная дискуссия на тему "Социальный образ бизнеса: энтузиасты VS скептики".