Церемония вручения премии РАСО для бизнеса запланирована на 26 мая

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Президент РАСО Евгений Минченко подчеркнул, что премия РАСО для бизнеса является логическим развитием политической премии РАСО "Гамбургский счёт", передает 56orb.ru.
Целью премии, по словам организаторов, является признание выдающихся результатов российских компаний в области репутационного менеджмента. В этом году победителей определят в девяти номинациях: "Большая повестка", "Перехват инициативы", "Разрыв шаблона", "Идеальный шторм", "Социализация бизнеса", "Переход на зеленый", "Большие амбиции", "Бизнес-солидарность" и "Для первого лица".
Еще одной особенностью премии РАСО является то, что победители получают награды в виде цифровых копий арт-объектов, зарегистрированных в виде NFT на российской блокчейн-платформе Web3 Tech.
Традиционно в день вручения премии состоится конференция, организованная РАСО. В этом году она называется "РАСО. Репутация".
Первый вице-президент РАСО Олег Полетаев отметил, что на конференции будут обсуждаться несколько тем, включая актуальные факторы, определяющие доверие к бизнесу, а также сложности формирования образа социально ориентированного бизнеса.
Деловая программа конференции начнется с пленарной дискуссии на тему "Уверенность и осторожность: что определяет репутацию бизнеса в 2023 году?". Участники обсудят изменения в составе и значимости факторов, влияющих на отношение к компаниям со стороны различных групп за последний год. После небольшого перерыва состоится пленарная дискуссия на тему "Социальный образ бизнеса: энтузиасты VS скептики".