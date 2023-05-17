Трое в больнице. В Омске пьяный водитель устроил жесткую аварию с автобусом

Авария произошла сегодня утром, 17 мая, в районе улицы Воровского — СНТ Мостовик. Сообщение о ДТП полицейские получили в 08:30. По информации региональной Госавтоинспекции, 39-летний водитель Toyota не справился с управлением, из-за чего, собственно, и случилось ДТП. Он выехал на встречку, где тут же врезался в пассажирский автобус Hyundai. Общественный транспорт двигался по маршруту № 122. В этот момент в салоне было 40 человек.