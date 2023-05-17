Трое в больнице. В Омске пьяный водитель устроил жесткую аварию с автобусом

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
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Updated Сегодня, 08:15
Авария произошла сегодня утром, 17 мая, в районе улицы Воровского — СНТ Мостовик. Сообщение о ДТП полицейские получили в 08:30. По информации региональной Госавтоинспекции, 39-летний водитель Toyota не справился с управлением, из-за чего, собственно, и случилось ДТП. Он выехал на встречку, где тут же врезался в пассажирский автобус Hyundai. Общественный транспорт двигался по маршруту № 122. В этот момент в салоне было 40 человек.
Двум пассажирам понадобилась помощь медиков, их госпитализировали. Также отвезли в больницу одного человека, который находился на пассажирском сидении в иномарке. Точное количество пострадавших еще устанавливается. Медики еще не сообщили о тяжести вреда, нанесенном пассажирам.
У водителя легковушки были признаки опьянения, но медицинское освидетельствование он проходить не стал. По факту случившегося полицейские запустили проверку, но к делу подключилась еще и прокуратура города.
Ранее Город55 писал о другой аварии с участием пассажирского транспорта. Она произошла не так давно в Омском районе на подъезде к поселку Чернолучинский. Пожилой мужчина на легковом авто столкнулся с автобусом. Пассажиры не пострадали (в салоне было 25 человек), но тяжелые травмы получил водитель «Волги».