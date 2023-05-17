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Трое в больнице. В Омске пьяный водитель устроил жесткую аварию с автобусом

17 мая 2023, 08:07
Фото: Город55
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В Омске при ДТП с пассажирским автобусом пострадали три человека

Полицейские заметили у мужчины признаки опьянения, но он отказался от проверки.

Авария произошла сегодня утром, 17 мая, в районе улицы Воровского — СНТ Мостовик. Сообщение о ДТП полицейские получили в 08:30. По информации региональной Госавтоинспекции, 39-летний водитель Toyota не справился с управлением, из-за чего, собственно, и случилось ДТП. Он выехал на встречку, где тут же врезался в пассажирский автобус Hyundai. Общественный транспорт двигался по маршруту № 122. В этот момент в салоне было 40 человек.

Фото: прокуратура Омской области

Двум пассажирам понадобилась помощь медиков, их госпитализировали. Также отвезли в больницу одного человека, который находился на пассажирском сидении в иномарке. Точное количество пострадавших еще устанавливается. Медики еще не сообщили о тяжести вреда, нанесенном пассажирам.

У водителя легковушки были признаки опьянения, но медицинское освидетельствование он проходить не стал. По факту случившегося полицейские запустили проверку, но к делу подключилась еще и прокуратура города.

Ранее Город55 писал о другой аварии с участием пассажирского транспорта. Она произошла не так давно в Омском районе на подъезде к поселку Чернолучинский. Пожилой мужчина на легковом авто столкнулся с автобусом. Пассажиры не пострадали (в салоне было 25 человек), но тяжелые травмы получил водитель «Волги».

На трассе под Омском пожилой водитель на «Волге» врезался в автобус с 25 пассажирами
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#Алина Ясинская#ДТП#Авария с пострадавшими#Алкогольное опьянение#Происшествия#Город#Новости#Омск
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