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Строительство новой дороги в омском ЖК «Зеленая река» обойдется в 740 млн рублей

17 мая 2023, 05:51
Фото: Пресс-служба минстроя Омской области
Проект дороги на Дергачева
«Управление дорожного хозяйства Омской области» в настоящий момент ищет подрядчика.

«Управление дорожного хозяйства Омской области» начало поиски подрядчика для строительства дороги по улице Дергачева в новом жилом комплексе «Зеленая река», который возводит ГК «Эталон».

Новая дорога длиной в один километр — от улицы Волгоградской до Верхнеднепровской — обойдется в 740 344 969,33 рублей (это начальная цена).

Согласно проекту компании «Автодопроект», который ранее представил региональный минстрой, дорога будет четырехполосной. Для жителей «Зеленой реки» организуют восемь выездов из микрорайона. Также дополнительно появятся пешеходные тротуары шириной 2,25 метра, троллейбусная контактная сеть на улице Дергачева и разворотная площадка.

Проект дороги по улице ДергачеваПроект дороги по улице Дергачева
Проект дороги по улице ДергачеваПроект дороги по улице Дергачева
Проект дороги по улице ДергачеваПроект дороги по улице Дергачева
Проект дороги по улице Дергачева
Фото: Пресс-служба минстроя Омской области

К работам будущему подрядчику следует приступить 1 июля 2023 года. Новую дорогу он должен успеть построить до 30 сентября 2024 года.

Одним из требований контракта, кстати, являются ежедневные отчеты о выполненных работах. Информацию подрядчик должен скидывать до 8.00 на электронную почту заказчика. Такой пункт, видимо, потребовался из-за участившихся проблем при строительстве объектов в Омске.

Добавим, что заявки на аукцион принимают до 24 мая, итоги торгов подведут 26 мая.

Ранее Город55 подробно рассказывал об иногородних застройщиках и их масштабных инвестиционных проектах. Прочитать, что будут строить «Эталон», «Брусника» и «Догма» в Омске, можно здесь:

«Догма», «Брусника» и «Эталон». Что появится в Омске с приходом новых застройщиков
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#Юлия Истомина#Строительство#Строительство дорог#Дороги#Контракт#Аукцион#Торги#Зеленая река#Город#Общество#Новости#Омск
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