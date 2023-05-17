С 1 июня в 15 районах Омской области закроются налоговые пункты

Отметим, что узнать о задолженности, подать декларацию 3-НДФЛ и оформить налоговый вычет можно в «Личном кабинете налогоплательщика». Авторизоваться в личном кабинете можно через Госуслуги. Кроме того, оставшиеся налоговые вопросы можно решить с помощью районных многофункциональных центров.