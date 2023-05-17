С 1 июня в 15 районах Омской области закроются налоговые пункты

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
С 1 июня территориально обособленные рабочие места налоговиков прекратят работу в 15 районах Омской области. Об этом сообщили в региональном Управлении налоговой службы. В ведомстве уточнили, что закрытие связано с изменением структуры МРИ ФНС России № 9 по Омской области.
Так, закроются филиалы в Кормиловке, Саргатке, Большеречье, Муромцево, Седельниково, в Нижней Омке, Знаменском, Нововаршавке, Колосовке, Черлаке, Оконешниково, Горьковском, в Больших Уках, Усть-Ишиме и Тевризе. Однако для жителей этих районов доступны онлайн-сервисы получения услуг.
Отметим, что узнать о задолженности, подать декларацию 3-НДФЛ и оформить налоговый вычет можно в «Личном кабинете налогоплательщика». Авторизоваться в личном кабинете можно через Госуслуги. Кроме того, оставшиеся налоговые вопросы можно решить с помощью районных многофункциональных центров.