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С 1 июня в 15 районах Омской области закроются налоговые пункты

17 мая 2023, 08:43
Фото: Город55
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Теперь получить услуги можно с помощью онлайн-сервисов.

С 1 июня территориально обособленные рабочие места налоговиков прекратят работу в 15 районах Омской области. Об этом сообщили в региональном Управлении налоговой службы. В ведомстве уточнили, что закрытие связано с изменением структуры МРИ ФНС России № 9 по Омской области.

Так, закроются филиалы в Кормиловке, Саргатке, Большеречье, Муромцево, Седельниково, в Нижней Омке, Знаменском, Нововаршавке, Колосовке, Черлаке, Оконешниково, Горьковском, в Больших Уках, Усть-Ишиме и Тевризе. Однако для жителей этих районов доступны онлайн-сервисы получения услуг.

Отметим, что узнать о задолженности, подать декларацию 3-НДФЛ и оформить налоговый вычет можно в «Личном кабинете налогоплательщика». Авторизоваться в личном кабинете можно через Госуслуги. Кроме того, оставшиеся налоговые вопросы можно решить с помощью районных многофункциональных центров.

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