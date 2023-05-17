Расходы все растут. Стало известно, во сколько омичам обойдутся школьные выпускные

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Сервис SuperJob выяснил, сколько денег уйдет на организацию школьных выпускных в 2023 году. В опросе участвовали родители выпускников 9 и 11 классов.
Оказалось, что по сравнению с доковидным 2019 годом расходы на организацию выпускного для девятиклассников выросли почти в 2 раза, для одиннадцатиклассников — почти в 1,5 раза.
Опрос показал, что родители девятиклассников планируют потратить на выпускной в среднем по 10 500 рублей за ученика. А вот родителям одиннадцатиклассников придется потратить чуть больше — 12 425 рублей. Вдобавок около 13 тысяч рублей уйдет на костюм для мальчиков и почти 12 тысяч рублей на выпускной наряд для девочек.