Расходы все растут. Стало известно, во сколько омичам обойдутся школьные выпускные

Опрос показал, что родители девятиклассников планируют потратить на выпускной в среднем по 10 500 рублей за ученика. А вот родителям одиннадцатиклассников придется потратить чуть больше — 12 425 рублей. Вдобавок около 13 тысяч рублей уйдет на костюм для мальчиков и почти 12 тысяч рублей на выпускной наряд для девочек.