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Расходы все растут. Стало известно, во сколько омичам обойдутся школьные выпускные

17 мая 2023, 10:51
Фото: Город55
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В Омске почти вдвое выросли расходы на школьные выпускные

Наряды для выпускников обойдутся в среднем в 13 тысяч рублей.

Сервис SuperJob выяснил, сколько денег уйдет на организацию школьных выпускных в 2023 году. В опросе участвовали родители выпускников 9 и 11 классов.

Оказалось, что по сравнению с доковидным 2019 годом расходы на организацию выпускного для девятиклассников выросли почти в 2 раза, для одиннадцатиклассников — почти в 1,5 раза.

Опрос показал, что родители девятиклассников планируют потратить на выпускной в среднем по 10 500 рублей за ученика. А вот родителям одиннадцатиклассников придется потратить чуть больше — 12 425 рублей. Вдобавок около 13 тысяч рублей уйдет на костюм для мальчиков и почти 12 тысяч рублей на выпускной наряд для девочек.

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