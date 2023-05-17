Расходы на школьные выпускные, повышение зарплаты и грядущие заморозки. Омск за день

Сервис SuperJob провел опрос среди родителей выпускников 9 и 11 классов и выяснил, сколько составят их расходы на организацию школьных выпускных в этом году. Опрос показал, что родители девятиклассников собирают на выпускной в среднем по 10 500 рублей, а одиннадцатиклассников чуть больше — 12 425 рублей. Кроме того, около 13 тысяч рублей они потратят на костюм для мальчиков и почти 12 тысяч рублей на выпускной наряд для девочек. В итоге за последние 4 года расходы на организацию выпускных выросли практически в 2 раза (для 9 классов) и почти в 1,5 раза (для 11 классов).