Расходы на школьные выпускные, повышение зарплаты и грядущие заморозки. Омск за день

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Новость №1. В Омске почти в два раза выросли расходы на школьные выпускные
Сервис SuperJob провел опрос среди родителей выпускников 9 и 11 классов и выяснил, сколько составят их расходы на организацию школьных выпускных в этом году. Опрос показал, что родители девятиклассников собирают на выпускной в среднем по 10 500 рублей, а одиннадцатиклассников чуть больше — 12 425 рублей. Кроме того, около 13 тысяч рублей они потратят на костюм для мальчиков и почти 12 тысяч рублей на выпускной наряд для девочек. В итоге за последние 4 года расходы на организацию выпускных выросли практически в 2 раза (для 9 классов) и почти в 1,5 раза (для 11 классов).
Новость №2. Стало известно, что средняя зарплата в Омске выросла до 63 тысяч рублей
Аналитики hh.ru выяснили, какую зарплату предлагают соискателям в апреля 2023 года. Оказалось, что средняя предлагаемая зарплата в регионе достигла 63 599 рублей (59 666 рублей в марте). На сегодняшний день самую высокую зарплату предлагают специалистам по добыче сырья — 102 тысячи рублей, логистам — 98 тысяч рублей и специалистам из сельского хозяйства — 97 тысяч рублей. В пятерку лидеров также вошли кадры из сферы производства — 95 тысяч рублей и рабочий персонал — 90 тысяч рублей. Низкие зарплаты оказались у специалистов в сфере информационных технологий — 32 502 рубля и продавцов — около 31 тысячи рублей. Отметим, что меньше всех предлагают зарплату учителям и преподавателям — 26 тысяч рублей.
Новость №3. В ближайшие два дня в Омской области похолодает до -7 градусов
Обь-Иртышское УГМС сообщает, что с 17 по 19 мая в регионе ожидаются заморозки. Температура воздуха упадет до -4 градусов, а по земле пойдет холод до -7. Сотрудники регионального МЧС рекомендуют дачникам и садоводам укрыть свои саженцы каким-нибудь нетканым материалом или соломой. А автомобилистов просят аккуратнее совершать маневры и соблюдать скоростной режим. Также в эти дни пешеходам следует внимательнее переходить улицы. Отметим, что до 19 мая в Омской области прогнозируется пятый класс горимости, так что в ближайшие дни повышается риск возникновения пожаров. В связи с этим омичам запрещено посещать леса (ограничение продлили до июня).