Пропал человек. В Омске больше месяца ищут высокого парня с татуировкой на лице

В Омске ищут пропавшего 23-летнего молодого человека. Он ушел из дома по улице Романенко в начале апреля и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Информация и фото пропавшего опубликованы на странице поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».