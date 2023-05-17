Пропал человек. В Омске больше месяца ищут высокого парня с татуировкой на лице

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В Омске ищут пропавшего 23-летнего молодого человека. Он ушел из дома по улице Романенко в начале апреля и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Информация и фото пропавшего опубликованы на странице поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».
Приметы пропавшего: рост 198 см, худощавого телосложения, прямые длинные волосы, на лице татуировка. Был одет в темно-зеленую куртку до середины бедра, черные джинсы, черную толстовку, рубашку в клетку.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местоположении пропавшего, просят позвонить по телефону 8-999-470-10-08, либо обратиться в полицию по телефону 02(102).
Город55 подготовил инструкцию, что необходимо делать, если пропал человек: