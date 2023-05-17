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Пропал человек. В Омске больше месяца ищут высокого парня с татуировкой на лице

17 мая 2023, 11:38
Фото: 1MI
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Молодой человек в начале апреля ушел из дома по улице Романенко и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

В Омске ищут пропавшего 23-летнего молодого человека. Он ушел из дома по улице Романенко в начале апреля и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Информация и фото пропавшего опубликованы на странице поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».

Приметы пропавшего: рост 198 см, худощавого телосложения, прямые длинные волосы, на лице татуировка. Был одет в темно-зеленую куртку до середины бедра, черные джинсы, черную толстовку, рубашку в клетку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местоположении пропавшего, просят позвонить по телефону 8-999-470-10-08, либо обратиться в полицию по телефону 02(102).

Город55 подготовил инструкцию, что необходимо делать, если пропал человек:

Что делать, если пропал человек в Омске
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