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Updated Сегодня, 18:08

Пострадавшие от пожаров дети будут направлены на отдых по поручению Путина

17 мая 2023, 18:08
Президент России, Владимир Путин, поручил правительству и региональным органам исполнительной власти организовать направление детей школьного возраста из семей, пострадавших от природных пожаров в Курганской и Свердловской областях, на отдых и обучение в федеральные детские центры.

Это поручение было указано в перечне поручений главы государства.

Представление о выполнении данного поручения Путин запросил до 1 сентября 2023 года, а затем регулярно на ежемесячной основе, пишет RT.

Ранее в департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что площадь природных пожаров в регионе удалось сократить втрое за сутки. В пресс-службе МЧС России отметили, что лесные пожары больше не представляют угрозы для населенных пунктов в Свердловской и Тюменской областях.

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