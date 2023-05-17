Пострадавшие от пожаров дети будут направлены на отдых по поручению Путина

Президент России, Владимир Путин, поручил правительству и региональным органам исполнительной власти организовать направление детей школьного возраста из семей, пострадавших от природных пожаров в Курганской и Свердловской областях, на отдых и обучение в федеральные детские центры.