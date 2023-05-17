Пострадавшие от пожаров дети будут направлены на отдых по поручению Путина

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
Это поручение было указано в перечне поручений главы государства.
Представление о выполнении данного поручения Путин запросил до 1 сентября 2023 года, а затем регулярно на ежемесячной основе, пишет RT.
Ранее в департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что площадь природных пожаров в регионе удалось сократить втрое за сутки. В пресс-службе МЧС России отметили, что лесные пожары больше не представляют угрозы для населенных пунктов в Свердловской и Тюменской областях.