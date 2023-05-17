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Полиция обнаружила оружие и наркотики в доме 51-летнего жителя Югры

17 мая 2023, 08:38
В Октябрьском районе Югры полицейские пришли к 51-летнему гражданину для изъятия незаконно хранимого оружия и патронов. В ходе обыска была обнаружена партия наркотиков.

Согласно сообщению на портале регионального УМВД, установлено, что задержанный незаконно хранил обрез гладкоствольного ружья, три банки пороха и 127 патронов различных калибров по месту своего жительства. Мужчина уже находился в оперативной разработке полиции по подозрению в незаконном хранении оружия. В ходе обыска полицейские также обнаружили партию наркотиков, пишет ФедералПресс.

Выяснилось, что помимо оружия и боеприпасов, мужчина хранил дома 2,5 кг марихуаны и 155 г маковой соломки. В связи с этим, подозреваемого заключили под стражу на время проведения следствия.

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