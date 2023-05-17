Полиция обнаружила оружие и наркотики в доме 51-летнего жителя Югры

Согласно сообщению на портале регионального УМВД, установлено, что задержанный незаконно хранил обрез гладкоствольного ружья, три банки пороха и 127 патронов различных калибров по месту своего жительства. Мужчина уже находился в оперативной разработке полиции по подозрению в незаконном хранении оружия. В ходе обыска полицейские также обнаружили партию наркотиков, пишет ФедералПресс.