Полиция обнаружила оружие и наркотики в доме 51-летнего жителя Югры

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Согласно сообщению на портале регионального УМВД, установлено, что задержанный незаконно хранил обрез гладкоствольного ружья, три банки пороха и 127 патронов различных калибров по месту своего жительства. Мужчина уже находился в оперативной разработке полиции по подозрению в незаконном хранении оружия. В ходе обыска полицейские также обнаружили партию наркотиков, пишет ФедералПресс.
Выяснилось, что помимо оружия и боеприпасов, мужчина хранил дома 2,5 кг марихуаны и 155 г маковой соломки. В связи с этим, подозреваемого заключили под стражу на время проведения следствия.