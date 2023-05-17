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Подвид коронавируса «Арктур» прогнозируется доминирующим и вытеснит «Омикрон»

17 мая 2023, 09:03
На основе математической модели, разработанной в Институте проблем передачи информации РАН, проведены расчеты, показывающие, что введенный в апреле подвид коронавируса под названием «Арктур» станет преобладающим и полностью вытеснит ранее доминирующие штаммы «Омикрона» к началу осени.

Однако, распространение этого нового штамма не приведет к значительному росту новых случаев заражения. Максимальный пик ожидается в середине октября, когда количество новых случаев достигнет 2,5 тысячи в день, пишет газета “Известия”.

Научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН, Александр Соколов, отметил, что штамм «Арктур» обладает высокой заразностью и в июле станет доминирующим. В расчетах использовалось значение, согласно которому новый штамм на 1,66 раза более заразен, чем предшествующий вариант «Омикрона» XBB.

Разработчики модели также отметили, что на основе этой модели можно сделать и другие выводы о развитии эпидемии. Например, при увеличении базового репродуктивного числа (количество людей, которых в среднем заражает один инфицированный) свыше четырех, график роста числа новых случаев инфекции будет постепенно выравниваться и достигнет стабильного уровня заболеваемости, который будет сохраняться на протяжении длительного времени.



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