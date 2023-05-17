Подвид коронавируса «Арктур» прогнозируется доминирующим и вытеснит «Омикрон»

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Однако, распространение этого нового штамма не приведет к значительному росту новых случаев заражения. Максимальный пик ожидается в середине октября, когда количество новых случаев достигнет 2,5 тысячи в день, пишет газета “Известия”.
Научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН, Александр Соколов, отметил, что штамм «Арктур» обладает высокой заразностью и в июле станет доминирующим. В расчетах использовалось значение, согласно которому новый штамм на 1,66 раза более заразен, чем предшествующий вариант «Омикрона» XBB.
Разработчики модели также отметили, что на основе этой модели можно сделать и другие выводы о развитии эпидемии. Например, при увеличении базового репродуктивного числа (количество людей, которых в среднем заражает один инфицированный) свыше четырех, график роста числа новых случаев инфекции будет постепенно выравниваться и достигнет стабильного уровня заболеваемости, который будет сохраняться на протяжении длительного времени.