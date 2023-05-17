Подвид коронавируса «Арктур» прогнозируется доминирующим и вытеснит «Омикрон»

Разработчики модели также отметили, что на основе этой модели можно сделать и другие выводы о развитии эпидемии. Например, при увеличении базового репродуктивного числа (количество людей, которых в среднем заражает один инфицированный) свыше четырех, график роста числа новых случаев инфекции будет постепенно выравниваться и достигнет стабильного уровня заболеваемости, который будет сохраняться на протяжении длительного времени.