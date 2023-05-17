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Подозреваемый в убийстве главы отдела градостроительства задержан

17 мая 2023, 08:34
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве муниципального служащего в Гатчинском районе Ленинградской области. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили, что убитым был глава отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений местного муниципального образования.

По информации полиции, убитый и предполагаемый преступник имели долговременные конфликтные отношения, связанные с земельными вопросами в отношении участка подозреваемого, пишет ФедералПресс.

Предполагается, что после очередного конфликта злоумышленник поджидал чиновника у его дома. Потерпевшему были нанесены несколько ножевых ранений, от которых он скончался. Нападавший вначале скрылся, однако позднее самостоятельно явился в правоохранительные органы. Известно, что задержанный является местным жителем возрастом 60 лет.

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