Подозреваемый в убийстве главы отдела градостроительства задержан

Предполагается, что после очередного конфликта злоумышленник поджидал чиновника у его дома. Потерпевшему были нанесены несколько ножевых ранений, от которых он скончался. Нападавший вначале скрылся, однако позднее самостоятельно явился в правоохранительные органы. Известно, что задержанный является местным жителем возрастом 60 лет.