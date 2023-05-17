Подозреваемый в убийстве главы отдела градостроительства задержан

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
По информации полиции, убитый и предполагаемый преступник имели долговременные конфликтные отношения, связанные с земельными вопросами в отношении участка подозреваемого, пишет ФедералПресс.
Предполагается, что после очередного конфликта злоумышленник поджидал чиновника у его дома. Потерпевшему были нанесены несколько ножевых ранений, от которых он скончался. Нападавший вначале скрылся, однако позднее самостоятельно явился в правоохранительные органы. Известно, что задержанный является местным жителем возрастом 60 лет.