Омского фермера приговорили к восьми годам лишения свободы за убийство работника

Установлено, что 25 февраля 2022 года в частном доме в р. п. Таврическое 60-летний фермер во время алкозастолья ударил ножом в шею 45-летнего работника, который попросил у него аванс в 2,5 тысячи рублей. В итоге мужчина скончался на месте. А обвиняемый был взят под стражу.