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Омского фермера приговорили к восьми годам лишения свободы за убийство работника

17 мая 2023, 13:35
Фото: Город55
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Глава крестьянско-фермерского хозяйства будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Сегодня, 17 мая, Таврический райсуд назначил 60-летнему подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Установлено, что 25 февраля 2022 года в частном доме в р. п. Таврическое 60-летний фермер во время алкозастолья ударил ножом в шею 45-летнего работника, который попросил у него аванс в 2,5 тысячи рублей. В итоге мужчина скончался на месте. А обвиняемый был взят под стражу.

Фото: СУ СКР по Омской области
«Собранные следственными органами СК РФ по Омской области доказательства признаны судом присяжных достаточными для вынесения приговора главе крестьянско-фермерского хозяйства, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — уточнили в СУ СКР.

Отметим, что фермер ранее был судим.

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