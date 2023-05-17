Омская «Белая речка» перебралась с левого берега Иртыша на правый

«Белая речка» занимается оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьем. Ее единственным владельцем является Галина Якшина, в прошлом году повысившая свой статус с директора до генерального директора. Дела у компании идут неплохо: доходы за 2022 год составили 3,4 млрд рублей, а по итогам 2021 года Якшина заняла 89-ю позицию в рейтинге богатейших омичей от Города55.