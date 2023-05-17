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Омская «Белая речка» перебралась с левого берега Иртыша на правый

17 мая 2023, 10:16
Фото: Город55
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Компания одной из богатейших женщин Омска сменила место прописки.

В жизни общества с ограниченной ответственностью «Белая речка», прописанного в Омске, произошли определенные изменения. Из открытых данных следует, что поменялось место регистрации фирмы: с улицы 70 лет Октября (из здания «Метромолла») офис переехал в центр города, на улицу Тарская.

«Белая речка» занимается оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьем. Ее единственным владельцем является Галина Якшина, в прошлом году повысившая свой статус с директора до генерального директора. Дела у компании идут неплохо: доходы за 2022 год составили 3,4 млрд рублей, а по итогам 2021 года Якшина заняла 89-ю позицию в рейтинге богатейших омичей от Города55.

Кстати, раньше предпринимательница владела половиной НПО «Ориентир» (ее компаньоном был Армен Малхасьян) и была единственной владелицей ООО «Согдиана». Первая из этих фирм давно не работает, вторая принадлежит Дмитрию Шаламову.

 

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#Николай Эйхвальд#Белая речка#Бизнес#Новости#Галина Якшина
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