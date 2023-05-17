Омичка засудила Whoosh за то, что электросамотчик сбил ее малолетнюю дочь

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
Все случилось в июне 2022 года в сквере им. А. Т. Алтуфьева. Неизвестный гонщик на электросамокате сбил малолетнего ребенка и удалился с места происшествия. Девочка получила тяжкий вред здоровью, за что компания по прокату позже ответила в суде.
Мать девочки потребовала с владельца электросамоката 500 тыс рублей в качестве компенсации за причиненный моральный вред. Суд первой инстанции посчитал, что с компании требуется взыскать часть заявленной суммы — 350 тыс рублей.
Женщина же потребовала пересмотреть детали произошедшего. По ее мнению, истец не сумел доказать, что именно на его электросамокате был совершен наезд. Подав апелляционную жалобу, омичка ждала, что их семье выплатят больше, однако решение суда первой инстанции оставили без изменения.
Напомним, что первая авария в этом сезоне с участием электросамоката случилась в апреле. Пострадавшей стала 17-летняя девушка. Когда она выехала с тротуара на проезжую часть, чтобы ее пересечь, то попала под колеса иномарки.
Вообще же, почти половина омичей выступает против электросамокатов (40%), однако поддерживающих новый вид транспорта в городе больше (49%). Многие считают, что есть смысл отрегулировать ПДД, а не вводить запрет.