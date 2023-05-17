Омичка засудила Whoosh за то, что электросамотчик сбил ее малолетнюю дочь

Все случилось в июне 2022 года в сквере им. А. Т. Алтуфьева. Неизвестный гонщик на электросамокате сбил малолетнего ребенка и удалился с места происшествия. Девочка получила тяжкий вред здоровью, за что компания по прокату позже ответила в суде.