Новые модели лифтов Серпуховского лифтостроительного завода заменят ветхие

В декабре прошлого года возобновил деятельность Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ). Предприятие запустило в производство лифты не только для Фонда капитального ремонта, но и для новых жилых домов. Объем инвестиций в сумме более 2 млрд рублей СЛЗ получил от ГК “Садовое кольцо”.

На начальном этапе мощность СЛЗ составила 5 тыс. единиц оборудования в год, а к 2025 году завод должен выйти на проектную мощность в 12 тыс. лифтов в год. Начало работы завода позволило создать свыше 400 высокооплачиваемых рабочих мест, пишет newsnn.ru. В настоящее время имеющееся на заводе оборудование является самым современным роботизированным оборудованием в России. При этом общая площадь предприятия составляет 150 000 кв. м. Первый лифт из серии “СЛЗ Стандарт” уже успешно прошел независимые испытания узлов безопасности и надежности оборудования. В ходе проведенных мероприятий было подтверждено высокое качество изготовленных лифтов из линейки “Стандарт”. Первые 20 лифтов “СЛЗ Стандарт” Серпуховского лифтостроительного завода в феврале текущего года были направлены в Калугу для замены изношенного оборудования. Отличительной особенностью завода является производство лифтов повышенного уровня комфорта. В частности, отечественный ГОСТ регламентирует срок службы такого лифта в 25 лет, но при условии проведения капитальных ремонтов: это в разы превышает заграничные стандарты. На каждую деталь мастер ставит свое индивидуальное клеймо. Именно личная ответственность усиливает контроль качества. Используемая на СЛЗ автоматическая камера окраски не имеет аналогов в России. Также в ходе реализации федеральной программы по импортозамещению предприятие планирует внедрить в производство безредукторные лебедки. Новинка позволяет экономить до 40% электроэнергии, при этом имеет плавный ход, что гарантирует безопасность лифтового оборудования. Химическая система покрасочной камеры - это замкнутый цикл, в ходе которго нет вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, и отходов также нет: после окраски отработанный порошок собирается и используется в следующем цикле. Отличительной особенностью Серпуховского лифтостроительного завода является собственная испытательная башня на 9 ячеек. Это единственная в стране башня для испытания лифтового оборудования.